Fueron 7 días de búsqueda para lograr encontrar el cuerpo de Benjamín Aguilera, quien cayó a las aguas del Río Imperial en la región de La Araucanía. Tras esto, preliminarmente se informó que no existiría intervención de terceros, ya que su muerte fue asfixia por sumersión y no presenta lesiones atribuibles a una persona externa. No obstante, se debe esperar la versión oficial del Servicio Médico Legal.