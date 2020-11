El Ministerio Público de Temuco, resolvió no seguir con el requerimiento que había presentado por el delito de desórdenes públicos, en contra del consejero regional en ejercicio, Daniel Sandoval (FRVS) y una hortalicera.

La citada decisión de aplicar principio de oportunidad fue informada en una audiencia de juicio simplificado ante el Juzgado de Garantía de Temuco por el fiscal del Ministerio Público, Luis Arroyo, quien tras analizar los antecedentes del hecho, determinó que no se configuró delito, por lo que comunicó que no perseverará en la causa, es decir no seguirá penalmente a los requeridos, tal como lo detalló el abogado defensor, Juan Pablo Jaramillo.

Los hechos por los que se requirió en procedimiento simplificado al periodista, Daniel Alejandro Sandoval Poblete y a la comerciante Marcia Montre Curiqueo y por los que se pidieron 300 y 200 dias respectivamente de presidio, ocurrieron el 9 de agosto de 2019, en horas de la tarde, en el contexto de una protesta no autorizada realizada en el sector céntrico de Temuco, oportunidad en que Carabineros informó que sorprendió a los requeridos participando activamente de dichos desordenes públicos, impidiendo el normal tránsito vehicular de los vehículos, y arrojando elementos contundentes contra el personal policial.

Lo anterior, sin embargo, no fue configurado como delito por lo que el fiscal aplicó principio de oportunidad, dejando sin efecto la persecución penal en contra de ambas personas.