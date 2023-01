Tras concluir el sexto día de búsqueda del niño colombiano desaparecido en la Pampilla, región de Coquimbo, la madre del menor hizo un llamado desesperado a continuar con las labores de rastreo.

En concreto, ayer miércoles se cumplió el penúltimo día de las siete jornadas establecidas para encontrar el cuerpo del menor de 14 años desaparecido tras caer al mar el pasado 19 de enero, mientras jugaba con amigos.

Durante la jornada se comenzaron las labores de búsqueda a las 8:00 horas, con el despliegue de cinco buzos de salvamento que, por segundo día consecutivo de rastreo submarino, se adentraron en las aguas del sector Las Peñas, en La Pampilla.

Las labores continuaron en la tarde, con la ayuda de drones y lanchas, además de la cooperación voluntaria de pescadores y buzos mariscadores de la comuna puerto, que se ofrecieron a prestar ayuda a los uniformados.

Terminadas las marejadas el lunes, los trabajos se intensificaron el pasado martes y miércoles, pero no han entregado nuevos resultados del menor de edad.

Madre de menor desaparecido: “Estoy desesperada, cada día más desesperada por mi niño”

La familia del joven aún permanece en el campamento que la Municipalidad de Coquimbo levantó en el lugar del accidente. En ese lugar, por primera vez entregó declaraciones la madre del desaparecido, Johanna, quien detalló el doloroso día del incidente.

“El niño se vino con dos amiguitos más. A mí me dijo que iba a jugar, no me dijo nada más y yo pensando que estaba donde el amiguito“, comenzó relatando con voz quebrada.

“Yo había llegado de trabajar, le dije que no se demorara y se vino, cuando a la hora me llamaron (para avisarme) que mi hijo se me había ahogado, se me había caído al mar. Me vine corriendo y cuando llegué aquí me dijeron que la última vez que lo vieron, fue flotando inconsciente”, sostuvo la madre afectada.

En tanto, declaró sentirse muy acompañada y agradecida de la labor de los rescatistas, voluntarios y de la Municipalidad de Coquimbo que “no me han dejado desfallecer”, indicó.

Junto con ello, hizo un llamado a la Armada para extender la búsqueda, cuyo plazo final termina hoy jueves. Esto, debido a que gran parte de los equipos se retirarán mañana del lugar.

“El viernes se para la búsqueda y yo quería pedir que por favor se extendiera (…). Yo sé que está aquí, de pronto está más al fondo y le pido también por favor a los pescadores de la caleta, a los buzos, que tienen más experiencia en las cavernas, en los hoyos, que me ayuden a buscarlo. No se ha encontrado nada y estoy desesperada, cada día más desesperada por mi niño”, indicó.

Trabajos de búsqueda y plazos

Desde el lugar de los hechos, el teniente David Sierra, subjefe de la capitanía de Puerto de Coquimbo, explicó a El Día los protocolos de Búsqueda y Rescate de Personas.

Estos establecen un plazo de siete días para concentrar los diferentes medios con que cuenta la Armada en este punto y realizar el rastreo.

Naturalmente, esto implica un despliegue mayor, en una temporada que presenta emergencias puntuales también en otros sitios. En definitiva, es lo que les permite disponer de buzos, drones, vehículos y personal en las tareas de salvamento.

Posteriormente, cumplidos los siete días, la búsqueda continuará. Sin embargo, esta se realizará con menos personal y sin los distintos equipos y recursos que hasta hoy jueves permanecen en este punto.

Según Sierra, la búsqueda ha sido “exhaustiva” y ha requerido de grandes coordinaciones con el Grupo Gersa de Bomberos, que viajaron incluso desde Concepción y Constitución a unirse al rastreo dentro del mar.

Los buzos comenzaron el martes y desde las 8 horas de hoy entrarán al agua para su última jornada de labores, las que han sido apoyadas con un robot submarino.

“Lamentablemente, estamos en el sexto día de búsqueda y aún no hemos podido hallar al joven desaparecido y no hemos encontrado nuevas evidencias”, explicó el teniente. Esto, contemplando las condiciones del tiempo que han complicado las tareas debido al mayor oleaje.

Cabe destacar que esta tarde personal de la Armada estaba atento a un eventual aviso de nuevas marejadas, producto los fuertes vientos registrados.

Finalmente, para esta jornada también se encuentran programadas nuevas incursiones de buceo.