El 13 de diciembre de 2022, la joven de iniciales B.J.C.V fue víctima de acoso sexual callejero en la comuna de Ovalle, región de Coquimbo.

Eran cerca de las 20:30 y aún había luz natural. La profesional iba caminando desde el trabajo hacia su casa, cuando -acorde a lo descrito por la víctima-, un hombre joven de contextura media, piel trigueña, quien medía alrededor de 1,70, la abordó.

“Venía por el camino de tierra de la población Ariztia, miré hacia atrás y me fijé que no viniera nadie, pero cuando llegué a Caupolicán, sentí una sensación rara, como si me fueran a asaltar. Venía hablando por teléfono, mandé mi ubicación y lo guardé. Traté de caminar un poco más rápido, pero esta persona venía casi corriendo detrás de mí y en eso, me agarró por detrás, me metió las manos entre las piernas y trató de tirar mi pantalón hacia abajo”, relató la víctima.

En ese momento la joven gritó y un hombre que estaba cerca, espantó a su atacante, quien salió corriendo.

“Este hombre que me ayudó, trató de perseguirlo, pero el otro era muy rápido, además se metió a una parcela que está por ahí cerca, que tiene muchos árboles”, detalló B.J.C.V.

Víctima acusa que colectiveros no la ayudaron

Según recuerda la joven, en el sector había unos colectiveros, uno de la línea 69 y otra línea que no logró retener en su memoria, pero ellos no habrían hecho nada por ayudarla.

“El tipo estaba vestido de negro, también usaba una capucha y zapatillas. Me fijé que caminaba con las manos dobladas hacia dentro, lo que me llamó la atención. Tampoco caminaba normal”, describió la mujer.

Tras el ataque, los Carabineros de la Tercera Comisaría de Ovalle fueron a la casa de la víctima. Ella interpuso la denuncia y los oficiales le explicaron que el parte estaría listo en dos días.

Pese a esto, cuando la joven averiguó del estado de su causa en la Fiscalía de Ovalle el día 15 de diciembre, le dijeron que aún no se había cargado la denuncia al sistema.

Registros de cámaras de seguridad se borraron

“Volví a Carabineros y como habían cambiado de turno me dijeron que no me podían ayudar, pero que me darían el número de parte. De nuevo regresé a Fiscalía y me explicaron que tenía que llamar al Call Center. No sé cuántas veces llamé, hasta que la semana pasada me indicaron que podía añadir antecedentes, pero aun así no me contactaron. Lo único que me dijeron es que esto podía demorar más de un mes”, manifestó la joven.

Además de esto, la joven insistió en Fiscalía que una vecina del lugar donde la atacaron tenía cámaras de seguridad, las que registraron a su atacante; pero les respondieron que no podían solicitarlas a menos que estuviera ingresada la causa en el sistema.

“Carabineros tampoco las fue a solicitar y aunque algunas cámaras retenían la información 2 días y otras 7, esos registros ya se perdieron”, lamentó la víctima.

La mujer sostuvo que “lo que me molesta es que ese tipo sigue suelto y mientras tanto yo estoy con licencia psiquiátrica, con miedo a salir a la calle por el trauma que esto me generó”.

“Las intenciones de esta persona, claramente son abusar y violar. A lo mejor ahora me pasó a mí, pero mañana le puede pasar a una niña o una adulta mayor, o incluso podría volver a sucederme”, concluyó la víctima.

Respuesta de Fiscalía ante caso de acoso

Diario El Día consultó a la Fiscalía Regional de Coquimbo por este caso. También preguntaron por un eventual acompañamiento psicológico para la víctima.

Desde la institución indicaron que “la víctima está citada y será apoyada por Unidad de Víctimas”.

Por su parte, B.J.C.V. afirmó que luego de las consultas de la prensa recibió un llamado de Fiscalía indicando que tenía una cita.

En tanto, el Comisario de la Tercera Comisaría Ovalle, Mayor Osvaldo González, especificó que “la denuncia se realizó el martes 13 de diciembre y fue ingresada en Fiscalía el 15 de diciembre de 2022”.

Otras víctimas apuntan que podría tratarse del mismo atacante

En su frustración de no obtener respuestas, B.J.C.V. escribió su caso en la página de Facebook “Todos somos Ovalle”, donde pudo contactarse con al menos otras 3 víctimas de acoso sexual callejero, con quienes llegaron a la conclusión que su atacante podría ser el mismo.