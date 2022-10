Dos importantes hallazgos de peces ornamentales, genéticamente modificados, se realizaron en Arica por parte de Sernapesca, Aduana y la PDI. Los ejemplares no contaban con la autorización para ingresar al país, acción constitutiva de delito según la Ley General de Pesca y Acuicultura.

Durante un operativo de Sernapesca, en conjunto con Aduanas y la PDI, se realizó la incautación de 308 peces ornamentales genéticamente modificados en la ciudad de Arica, región de Arica y Parinacota.

El primer hallazgo fue en el complejo fronterizo Chacalluta, donde se realizó una fiscalización en colaboración con personal de Aduanas, a un importador de peces ornamentales que portaba un cargamento de 3.820 especies que se encontraban autorizadas por Sernapesca.

No obstante, en el control se detectaron 291 unidades correspondientes al ejemplar del pez cebra, que se encontraba modificado genéticamente, los cuales fueron incautados por no estar autorizados para ingresar al país.

De acuerdo a la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), constituye un delito según el artículo 136 bis. por lo que la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (BIDEMA) de la Policía de Investigaciones (PDI) tomó el procedimiento.

El segundo hecho se reveló mediante una inspección de rutina a las tiendas que comercializan peces ornamentales en el terminal agropecuario, donde se detectó que en una de ellas ninguna de las especies que poseían contaba con acreditación sanitaria, además de tener organismos modificados genéticamente (OMG).

“Susceptibles a enfermedades de alto riesgo”

En ese contexto, se incautaron 247 ejemplares (mayoritariamente neones y mollys), 17 de ellos genéticamente modificados (13 barbos sumatranos y 4 peces monja), donde también se activó la coordinación con la PDI.

Al respecto, la directora regional de Sernapesca Arica, Jacqueline Álvarez, indicó que “la comercialización de especies hidrobiológicas no autorizadas, es de un alto impacto para el patrimonio sanitario nacional, más aún, si se trata de especies no endémicas como lo son las especies ornamentales, ya que algunas de ellas son susceptibles a enfermedades de alto riesgo de acuerdo a la Res. Ex. N° 1741 de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura”.

Asimismo, añadió que las especies que se encontraron son genéticamente modificadas, lo que quiere decir que son organismos cuyo material genético ha sido alterado en una forma que no ocurre naturalmente por cruzamiento y/o por recombinación natural, para dotarlos de bioluminiscencia.

Finalmente, desde Sernapesca llamaron a tener en cuenta una serie de medidas para la compra y tenencia de peces ornamentales, tales como permanecer toda su vida en ambientes cerrados y controlados en acuarios, sin ser liberados bajo ningún punto de vista en aguas abiertas.