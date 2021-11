El senador Francisco Chahuán, presidente de RN, pidió la expulsión inmediata del partido de Guillermo Guerrero, consejero regional de Antofagasta. Esto, tras la filtración de un audio de WhatsApp, donde la autoridad habría ofrecido terrenos a cambio de apoyo político para su reelección.

“En Renovación Nacional, el principio de la probidad y la transparencia son piedra angular de la acción política. Por tanto, esperando que el Tribunal Supremo resuelva en el más breve plazo la expulsión del partido del consejero regional”, señaló el parlamentario.

Producto de estos hechos, la Fiscalía Local de Antofagasta va a iniciar una investigación en contra el funcionario público, según lo indicado por José Troncoso, vocero del organismo.

Este martes, el Ministerio Público informó que recibió una denuncia penal por parte de la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, y demás participantes de su conglomerado, en contra de la autoridad de Renovación Nacional por los presuntos delitos de cohecho y negociación incompatible.

“Yo he entregado harto, y me he echado muchos comités (de vivienda) encima por esto, y casi me voy a Contraloría. Entonces ‘pucha’, espero el apoyo amiga, de verdad que me he jugado mucho el pellejo mío”, fueron algunas de las palabras emitidas en el audio filtrado.

A esta indagatoria se suma un procedimiento especial de la Contraloría General de la República al interior de la Dirección Regional del Servicio de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta.

Según los antecedentes recopilados por Radio Bío Bío, la investigación al interior del Serviu será por “eventuales irregularidades en la asignación de subsidios a comités de vivienda para acceder terrenos destinados a desarrollo regional”.