La Fiscalía Local de Antofagasta iniciará una investigación por el audio filtrado del core de Renovación Nacional, Guillermo Guerrero, donde presuntamente ofrecía terrenos a cambio de apoyo político para la reelección.

El Ministerio Público informó que durante esta jornada recibió una denuncia penal por parte de la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, y demás participantes de su conglomerado, en contra del funcionario público de RN por los delitos de cohecho y negociación incompatible.

“Yo he entregado harto, y me he echado muchos comités (de vivienda) encima por esto, y casi me voy a Contraloría. Entonces ‘pucha’, espero el apoyo amiga, de verdad que me he jugado mucho el pellejo mío”, fueron algunas de las palabras emitidas en el audio filtrado.

Negociación incompatible y cohecho

El core Guillermo Guerrero, será investigado por su presunta autoría de posibles delitos de negociación incompatible y cohecho, tras la filtración de un audio de Whatsapp donde presuntamente ofrecía terrenos a cambio de apoyo político.

Es en ese sentido donde diversos parlamentarios de la zona -durante la jornada de ayer- anunciaron la solicitud de una investigación formal a la Controlaría General de la República.

El primer oficio se otorgó por parte del gobernador regional, Ricardo Díaz, y durante esta jornada es la diputada Catalina Pérez quien ya inició una denuncia formal y penal en contra de Guillermo Guerrero.