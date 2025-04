La ministra vocera de Gobierno (s), Aisén Etcheveryy, respondió a la propuesta del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, sobre un nuevo proceso constituyente, señalando que es un debate válido y democrático, pero que actualmente no es prioridad para el Gobierno. Etcheveryy destacó que temas como el sistema político, salud, educación y pensiones están abiertos a discusión, pero la idea de una nueva Constitución no está en la agenda gubernamental.

La ministra vocera de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, se refirió a la idea planteada por el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, respecto de la necesidad de un nuevo proceso constituyente.

Recordemos que en conversación con Radio Nuevo Mundo, el timonel afirmó que “es evidente que un Estado que funciona sobre la base de que, desgraciadamente, mantiene la Constitución del 80 en lo principal, necesita permanentemente reformas en distintos planos, incluyendo reformas políticas”.

“Quizás, una de las reformas políticas que quedan pendientes, y que habría que replantearse agendarla con urgencia, es la nueva Constitución, porque no hay nueva Constitución”, agregó.

Al respecto, la secretaria de Estado indicó que este “un debate que los partidos están libres de proponerlos. No es un retroceso, ya que eso es cuando decimos que las vacunas no son efectivas, es cuando ponemos en duda el derecho a voto de las mujeres o cuando se justifica o minimiza la violencia hacia las mujeres”.

“Cualquier discusión que nos lleve a pensar qué es lo que quiere el país y que lo haga en un sentido democrático, es una discusión que es válida”, añadió en conversación con Radio Duna.

Tras esto, la ministra aclaró que, en la actualidad, un nuevo proceso constituyente no está “dentro de nuestras prioridades, no es una puerta que vayamos a abrir, es una discusión que respecto de este Gobierno está cerrada”.

“Las discusiones siempre tienen que estar abiertas porque de eso se trata la democracia. Si más adelante se dan las condiciones, no es una discusión que tenga que cerrarse en sí misma”, completó.

Por último, enfatizó en que hay temas que siempre se podrán analizar, tales como el sistema político o nuevas reformas en materia de salud, educación, pensiones, pero otro que no porque son conversaciones que están “cerradas, que ya son acuerdos y consensos desde hace muchos años”.

“La discusión política de qué queremos como país, de cómo nos ordenamos o el sistema político, son debates que sí pueden darse en el contexto de una discusión democrática”, señaló Etcheverry.

“En el caso particular de la discusión constitucional es una tema que está cerrado para nuestro Gobierno. Eso ya no está dentro de nuestras prioridades y que, por lo tanto, no vamos a abrir”, cerró.