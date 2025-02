El presidente Gabriel Boric hizo una férrea defensa de su gestión fustigando a la oposición, al inicio de lo que será su último año en La Moneda, pidiendo a sus ministros trabajar arduamente para evitar el denominado síndrome del “pato cojo”.

Así lo aseguró al inicio del Consejo de Gabinete que se desarrolló la mañana de este viernes en el Palacio de La Moneda.

“Desde que asumimos como Gobierno hace ya tres años prácticamente, nos comprometimos con una serie de principios que iban a guiar nuestro actuar, honestidad, transparencia, convicción, avanzar hacia mayor igualdad, mayor protección social”, señaló al inicio del cónclave.

“Y estos 3 años, como es propio de los gobiernos en el mundo, no han estado exentos de dificultades. De hecho, ha habido muchas, pero no para nosotros, para el país, nosotros no estamos en posición de quejarnos”, agregó.

Asimismo, apuntó que “hemos enfrentado esas dificultades y hemos logrado con mucha porfía a veces encontrar los caminos para poder llegar a acuerdos que impliquen soluciones y cambios en políticas públicas”.

Boric: “Pareciera que un sector de la derecha tiene ganas que le vaya mal a Chile”

En ese sentido, el presidente Boric enumeró una serie de iniciativas que ha sacado adelante su administración, fustigando las críticas que surgieron en la oposición.

“Al comienzo del Gobierno con el copago cero, un sector de la oposición, exministros, nos decían que no era posible y era hasta inconstitucional. Así fue también con el royalty, donde había mucho escepticismo de que era posible lograrlo y, sin embargo, logramos abrir los caminos para ese acuerdo”, apuntó.

“Para qué decir el caso de las 40 horas o el sueldo mínimo en donde con un diálogo social, no fue solamente a nivel político, sino que fue también con los empleadores y con los trabajadores, logramos un amplio cuerpo para lograr aumentar el sueldo mínimo y también rebajar la jornada laboral que ustedes recordarán, había sido motivo de gran debate e incluso sorna por parte de algunos”, insistió.

Además, el mandatario resaltó la aprobación de la reforma de pensiones, reconociendo eso sí el desafío de implementarla.

“Este año que comienza políticamente, por decirlo de alguna manera, lo hace con tremendos desafíos y obligaciones para nosotros, consolidar lo avanzado. Hay una tarea muy grande, por ejemplo, la implementación de la reforma de pensiones en donde tenemos que ser muy prolijos porque va a empezar a funcionar este año”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que “el primer objetivo es consolidar la estabilidad económica y la Seguridad Pública, salir de la lógica del estancamiento y del pesimismo que quieren instalar algunos permanentemente”.

“Pareciera que un sector de la derecha tiene ganas que le vaya mal a Chile”, criticó, añadiendo que “hay mucha más sabiduría en la gente común y corriente que en la calle me dice ‘Presidente, sabe que yo no voté por usted, pero quiero que le vaya bien, porque si usted le va bien, a todos nos va bien’. Hay quienes tienen micrófono, pero no tienen esa lógica”, cuestionó.

Boric: “Todas esas frases típicas de pato cojo, acá no se tienen que escuchar”

De todas maneras, el presidente Boric indicó que “la Seguridad Pública es la primera preocupación de los chilenos y chilenas y ahí se ha hecho un gran trabajo, pero la percepción de los chilenos respecto a la seguridad sigue siendo que Chile está muy inseguro y si bien hemos fortalecido las policías, hay que trabajar con mucha más fuerza en esto, no relajarse, no solazarse. Yo creo que nuestra ministra del Interior ha hecho un tremendo trabajo”.

“Y este año es el último año, pero cuando se dice el último año, pareciera como que quedara poco. Es el 25 % del gobierno. Es mucho. Por lo tanto, aquí todas esas frases típicas que empiezan a aparecer, de pato cojo (…) acá no se tienen que escuchar”, dijo Boric.

“Acá todos trabajando al máximo, porque este año tiene que ser de consolidación”, animó a sus ministros.

“Ustedes vieron cómo el martes tuvimos una situación extraordinaria y el gobierno estuvo con sentido de urgencia, exigiendo la pronta reposición del servicio, velando por la seguridad de las familias”, resaltó.

Reglón seguido, pese a no nombrarla, respondió las críticas desde la oposición tras la emergencia, acusando un intento por sacar rédito político.

“Por eso tomé la decisión plenamente de decretar estado de emergencia en las regiones que se habían visto afectadas y decretar toque de queda. Y vamos a hacer valer la responsabilidad de las empresas. Acá nadie puede pretender y tratar de culpar al estado por rédito político de una responsabilidad que tiene nombre y apellido. Eso se va a fiscalizar, a estudiar y se va a hacer valer esa responsabilidad”, sentenció el mandatario.

“Este lunes próximo, Chile y las ciudades retoman su actividad ordinaria y como Gobierno tenemos que estar a la altura, que estemos todos, partiendo por mí, 100% enfocado en estas tareas en las prioridades de sus ministerios, estar en terreno y llevando soluciones, no promesas, soluciones a nuestros compatriotas”, concluyó.