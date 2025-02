El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, se lanzó contra José Antonio Kast el domingo en X, después de que este lo criticara a raíz de una entrevista. “Sigues en lo mismo de siempre: odioso (…). Tal como te dije esa vez que te pusiste violento: no eres el patrón de fundo de nadie”, lanzó el edil.

El pleito tuitero se inició por una entrevista en El Mercurio en la que Sichel aseguró que había perdido la elección presidencial de 2021 por la división de la derecha, frente a la candidatura de Gabriel Boric.

En ese sentido, apuntó a que la candidatura de José Antonio Kast se había dedicado a “torpedear” su opción.

Ante ello, Kast respondió a través de X que Sichel había sido el favorito, pero que “se desplomó solo”. “Perdió, y al día siguiente se fue de vacaciones amurrado. La unidad no se predica, se practica y cuando se compite hay que saber perder. Él no supo y sigue quejándose cuatro años después”, comentó el republicano.

Horas después, a través de la misma red social, Sichel trató a Kast de “odioso” y lo conminó a participar en primarias. “José Antonio: sigues en lo mismo de siempre: odioso, en el camino propio, destruyendo y sin buscar la unidad. La cosa es simple: anda a primarias. De lo contrario, el Frente Amplio te lo agradecerá de nuevo. Tal como te dije esa vez que te pusiste violento: no eres el patrón de fundo de nadie”, comentó Sichel.

A continuación, el exministro le echó la culpa a Kast de la falta de cooperación entre ambas candidaturas en 2021, al asegurar que no quiso “firmar el apoyo en segunda vuelta”: “Me dijiste que no estabas dispuesto a firmar para no ahuyentar a los tuyos, ni tampoco querías renunciar en tu proyecto ultra conservador de volver atrás en las tres causales y el matrimonio igualitario. Fui decente en no hacerlo público, como me pediste”, añadió el alcalde.

José Antonio Kast postula nuevamente a La Moneda como candidato del Partido Republicano. En la encuesta Cadem revelada el domingo 9 de febrero aparecía en cuarto lugar entre las menciones espontáneas, con un 8%, detrás de Evelyn Matthei (20%), Johannes Kaiser (13%) y Michelle Bachelet (12%).