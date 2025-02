Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El senador Iván Moreira de la UDI expresó preocupación por el distanciamiento de otros candidatos de derecha, señalando que "cada día se alejan las primarias" en el sector. Mientras la UDI y RN proclamaron a Evelyn Matthei como candidata, Evópoli aún no ha decidido. Por su parte, el Partido Republicano apoyará a José Antonio Kast y el Partido Nacional Libertario a Johannes Kaiser, quienes descartaron participar en primarias con Chile Vamos. A pesar de conversaciones entre libertarios y republicanos para colaboración parlamentaria, no hay avances en una primaria presidencial conjunta. Moreira llamó a la realismo ante la actitud divisionista de Kast y Kaiser, indicando que una primaria sería desgastante si no están todos presentes. Se señaló también que si Michelle Bachelet se presenta, lo haría sin primarias.