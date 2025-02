Senadores de Renovación Nacional no están conformes con el equipo de campaña de Evelyn Matthei, mostrándose inquietos por la falta de integración de piezas clave de su partido en el proceso. Legisladores como Manuel José Ossandón, Francisco Chahuán, Rafael Prohens, Paulina Núñez y Alejandro Kusanovic han expresado la necesidad de una reconfiguración para evitar repetir errores del pasado. Por otro lado, la senadora María José Gatica destaca la importancia de la contribución de RN, aunque reconoce que no todos comparten su sentir.

Senadores de Renovación Nacional no estarían contentos con la conformación del equipo de campaña de Evelyn Matthei (UDI).

Y es que a casi un mes de que la proclamaran como su abanderada presidencial, desde la tienda se muestran ‘inquietos’ por la formación del equipo con que se buscará llegar a La Moneda.

Según consignó La Tercera, así lo dieron a conocer legisladores como Manuel José Ossandón, Francisco Chahuán, Rafael Prohens, Paulina Núñez y Alejandro Kusanovic, para quienes la exalcaldesa no solo debe realizar una “reconfiguración” de cara a la campaña, sino que además incluir a piezas de RN ese proceso.

“Acá se necesita tener una nueva visión en la derecha, no se puede continuar con lo mismo. Evelyn Matthei no puede ser lo mismo que gobiernos anteriores del sector y no puede estar con los mismos de siempre. Hay que evitar repetir los errores de años anteriores”, aseguró el senador Alejandro Kusanovic (IND-RN).

Junto con ello, acusan que les ha sido difícil entrar al equipo de Matthei, puesto que predomina el “piñerismo”, pero además sostienen que es necesario darle nuevos aires a la campaña y, en el mejor de los casos, al Gobierno.

Senadora de RN por conformación del equipo de Evelyn Matthei

Eso sí, este sentir no es transversal al conglomerado, puesto que hay legisladores que sí se sienten integrados y prefieren bajarle el perfil a la situación.

Tal es el caso de la Al respecto, la senadora María José Gatica, quien aseguró que “Renovación Nacional es el partido más grande de Chile Vamos, por lo tanto, tiene un rol importante en la campaña, yo me he sentido muy incluida”.

“La red que RN tiene es muy grande y será un importante apoyo a la campaña de Evelyn Matthei, me consta que existe una gran valoración a los apoyos que RN ha dado, somos conscientes que nuestra contribución a la campaña es significativa”, cerró.