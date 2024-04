Junto con valorar que la decisión de la Cámara de Diputadas y Diputados, al presentar los antecedentes en Fiscalía, el excanciller dijo que no recuerda un caso similar.

El senador y exministro de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza (PS), se refirió a la filtración de información desde una sesión secreta en la que participó la embajadora de EEUU en Chile, Bernadette Meehan.

Recordemos que la información salió desde la comisión de Relaciones Exteriores, instancia en la que se abordaron temas como la situación de Chile como integrante del Programa Visa Waiver.

Posteriormente, la filtración “inexacta” llegó a un medio de comunicación, generando molestia en la embajadora estadounidense. Así, Meehan decidió de no asistir más a reuniones informativas del tema.

Insulza: “Es muy raro que haya asociaciones secretas con invitados”

Sobre eso, al ser consultado, el senador socialista dijo no recordar que se haya dado una situación similar en el Congreso Nacional. Esto, porque “es muy raro que haya asociaciones secretas con invitados, con embajadores o algo por el estilo”.

“No es muy frecuente, lo cual significa una gran deferencia de parte de la embajadora de Estados Unidos de haber hecho eso y yo no recuerdo ningún caso en que haya habido una transgresión de este tipo, en que se haya ido a la prensa con la información”, complementó.

En cuanto a los pasos a seguir, el también excanciller sostuvo que “la mesa de la Cámara ha hecho lo correcto al llevar el tema a la justicia, porque mal que mal hay un juramento (…) me da la impresión de que esto si viola ese juramento”.

“Ahora determinará la Fiscalía si se considera punible o no, este es otro tema, pero está bien lo que ha hecho la Cámara a mi juicio”, agregó.

Al ser consultado por si se tensionan las relaciones con Estados Unidos, “no lo creo (…) no creo que la embajada tenga interés en crear ninguna dificultad al respecto y tampoco nosotros porque realmente son temas más domésticos estos temas”.

“Yo he recibido documentos de la embajada norteamericana después de eso, así que supongo que esto no vale para repercutir en el Senado y que, en general, esto puede ser revisado. Lo que no va a ser revisado, a mi juicio porque es muy poco habitual, es que haya sesiones secretas con embajadores de afuera”, explicó.

Finalmente, el senador concluyó que “todo aquello en que uno hace por obtener publicidad, más que por hacer un servicio público, hace daño a la función parlamentaria”.