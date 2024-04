La embajadora de Estados Unidos (EEUU) en Chile, Bernadette Meehan, tomó una drástica decisión luego que se filtrara el contenido de una sesión que había sido declarada secreta en la Cámara de Diputados.

Se trata de una sesión realizada el pasado martes 16 de abril en la Comisión de Relaciones Exteriores, donde se abordó la situación en que se encuentra Chile respecto a su estatus como miembro del Programa Visa Waiver con Estados Unidos.

Esto último, especialmente debido a los casos de los “lanzas chilenos” que han sido detenidos en el país norteamericano, lo que ha hecho poner en duda la continuidad de la iniciativa.

El problema es que si bien la sesión se declaró secreta, parte de lo que se abordó fue filtrado al diario electrónico El Mostrador. Esto provocó la molestia de la embajadora Meehan, especialmente porque aseguró que la información que se reveló era “inexacta”.

Por lo anterior, la representante diplomática en nuestro país tomó la decisión de no celebrar más reuniones informativas del tema en el Congreso.

Así lo develó el diputado independiente del comité del Partido Social Cristiano, Johannes Kaiser, tras un correo enviado por la Embajada de Estados Unidos (EEUU) en Chile, luego que le pidiera una audiencia.

“Lamentamos informarle que la embajadora Meehan no realizará más reuniones informativas para los miembros del Congreso sobre el Programa de Visa Waiver”, indica el e-mail.

“Ella viajó a Valparaíso el 16 de abril y se reunió con la comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados para discutir el Programa de Visa Waiver. Aunque los organizadores le aseguraron que el debate sería confidencial y se celebraría a puerta cerrada, los detalles de este se filtraron a la prensa de forma inexacta”, acusa.

“Por lo tanto, la embajadora Meehan no celebrará más reuniones informativas sobre el Programa de Exención de Visado en este momento”, sentencia el correo electrónico.

Critican filtración de sesión secreta con embajadora de EEUU

Al respecto, el diputado Kaiser aseguró que “en la práctica, la embajadora de los Estados Unidos está denunciando un delito, ya sea de un parlamentario o de un miembro de la Comisión”.

En ese sentido, el parlamentario confirmó que los antecedentes fueron puestos a disposición de la Secretaría General de la Cámara para que tome contacto con la Fiscalía e iniciar las acciones penales del caso.

“No es la primera vez que acá en este Congreso, parlamentario han preferido violar la ley a cumplir con las obligaciones que tienen como mandatarios”, criticó.

“Una vez declarada secreta la sesión, los miembros de la comisión, los miembros del equipo que está acompañando a esa comisión, están obligados por ley a guardar secreto, no importa si solamente se comparten recetas de cocina”, sentenció.

“Hasta el momento, en otras comisiones no tenemos culpables, pero espero que en este caso sí podamos identificar a quienes son responsables, se abra el proceso y se persiga hasta las últimas consecuencias”, señaló Kaiser.

Mientras, el diputado republicano, Stephan Schubert, junto con lamentar lo sucedido con la embajadora de EEUU, relató que también fue contactado para develar lo sucedido en la sesión secreta.

“Es muy lamentable lo que señala la embajadora y la verdad es que la molestia no es solo de ella, la molestia es de varios de nosotros. Este es un poder del Estado que lamentablemente se está desprestigiando cada día más”, apuntó.

“La prensa me contactó intentando que yo señalara lo que se había conversado en secreto y mi respuesta fue la misma. Me molesta que me lo pregunten siquiera, porque la sesión es secreta y lo que ahí se conversa se mantiene en secreto”, enfatizó.

“Me ofrecían hablarlo obviamente en off, y yo les señalé que no, porque eso no corresponde. Me parece una vergüenza que haya personas que estuvieron presentes en esa sesión y que hayan ido a la prensa y contado lo que haya ocurrido”, subrayó.

“Es impresentable. Es una vergüenza para la Cámara que algunos diputados filtren aquello a la prensa. Yo me alegro por la decisión que ha tomado la Mesa de oficiar al Ministerio Público. Creo que es lo que hay que hacer”, criticó por su parte Schubert.

Asimismo, Kaiser advirtió que será complejo recuperar este “quiebre de confianza”, criticando el daño a la imagen que se ha producido.

“Creo que lo que se ha producido aquí ha sido un tremendo daño a la imagen país de Chile, es un tremendo daño a la dignidad del Congreso y es un tremendo daño también al trabajo que tenemos que realizar y vamos a seguir realizando con nuestros principales socios comerciales”, fustigó.

Así también, el diputado socialista, Daniel Manouchehri, se sumó a las críticas por lo sucedido.

“Es impresentable que se filtren sesiones secretas, si son sesiones secretas, no sesiones para que hablen con los medios de prensa respecto del contenido de esas sesiones. Si esas sesiones tienen ese carácter, es justamente para resguardar información relevante para nuestro país. Nos parece que es una situación impresentable y que se debe investigar a fondo”, opinó.

“Habrá que hacer todos los esfuerzos diplomáticos para poder retomar una relación con la embajadora, puesto que están en juego también situaciones relevantes para todos los chilenos”, añadió.

Por último, Manouchehri dijo que “nosotros creemos que este tema se debe investigar y se debe sancionar de comprobarse responsabilidades de parlamentarios”.