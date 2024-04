Este miércoles, la ministra Camila Vallejo respondió a las acusaciones por parte de la oposición en las que calificaron de “chantaje” la condición del presidente Gabriel Boric respecto a reformas al sistema político.

Recordemos que lo anterior surgió tras un compromiso del oficialismo, quienes acordaron abordar modificaciones en la materia antes mencionada. Sobre eso, el jefe de Estado se refirió desde La Moneda.

Según dijo Boric, hay un consenso “en que lo prioritario es sacar adelante la reforma de pensiones y el pacto fiscal”, recalcó en un desayuno con prensa acreditada de La Moneda”.

Por lo que “toda discusión respecto a algo tan importante como el sistema político va o debiera ser posterior a que zanjemos la discusión que yo diría más le importa a los chilenos, que es en particular la reforma de pensiones”.

Vallejo responde a Macaya (UDI): “En ninguna parte del mundo…”

Tras lo dicho por el mandatario, el presidente de la UDI, Javier Macaya, dijo que no aceptarán “condiciones al borde del chantaje. Los temas en que hay consenso, no pueden postergarse a pretexto de otros temas en los que no lo hay”.

Esto ya que, a su juicio, “las reformas de pensiones y tributaria, están ideológicamente mal concebidas, marginaron la evidencia técnica de lo que funciona en el mundo y no tienen respaldo ciudadano. No se puede exigir aprobar malas reformas a cambio de algo que es necesario”.

Sobre eso, Vallejo dijo que “en ninguna parte del mundo puede ser un chantaje que el presidente quiera cumplir su programa de gobierno”.

“La reforma de las pensiones es parte central del programa de gobierno desde que se hacía campaña, cuando se asumió”, agregó.

Por lo que “es una prioridad de la gente y el presidente, todos conocemos lo que piensa respecto a esto, que las prioridades ciudadanas tienen que ser las prioridades de gobierno”.