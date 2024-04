Distintas reacciones dejó el compromiso de los partidos del oficialismo, quienes se comprometieron a abordar reformas al actual sistema político.

Sobre eso, desde La Moneda, el presidente Gabriel Boric “condicionó” el avance de dichas modificaciones a lo que calificó como lo que “más le importa a los chilenos” que sería -dijo- el avance en la reforma de pensiones.

“Lo que desde el Gobierno hemos conversado y tenemos un consenso en el comité político es que es deseable y vamos a empujar en esa dirección que los partidos de gobierno tengan una posición conjunta respecto a este tema”, dijo el jefe de Estado.

Agregando que “el otro consenso explícito antes del contenido de aquello es que lo prioritario es sacar adelante la reforma de pensiones y el pacto fiscal”, recalcó en un desayuno con prensa acreditada de La Moneda”.

Por lo que “toda discusión respecto a algo tan importante como el sistema político va o debiera ser posterior a que zanjemos la discusión que yo diría más le importa a los chilenos, que es en particular la reforma de pensiones”.

Las palabras no cayeron bien en la oposición, específicamente en la UDI. A través de su cuenta de X, el timonel gremialista dijo que no aceptarán “condiciones al borde del chantaje”.

“Los temas en que hay consenso, no pueden postergarse a pretexto de otros temas en los que no lo hay”, complementó.

Esto ya que, a su juicio, “las reformas de pensiones y tributaria, están ideológicamente mal concebidas, marginaron la evidencia técnica de lo que funciona en el mundo y no tienen respaldo ciudadano. No se puede exigir aprobar malas reformas a cambio de algo que es necesario”.

