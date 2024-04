El abogado Mario Vargas aseguró que toda la información que contiene el teléfono de su amigo, Luis Hermosilla, y que no se relaciona con los casos Audio y Factop debería ser eliminada.

Cabe recordar que el Ministerio Público tiene en su poder, gracias a una orden judicial, el celular del también abogado Luis Hermosilla. El equipo fue requisado en medio de la investigación derivada del audio filtrado por la abogada Leonarda Villalobos, en el que Hermosilla reconocía pago de coimas a funcionarios de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En el móvil se encontraron, por ejemplo, las conversaciones entre Luis Hermosilla y el exdirector de la Policía de Investigaciones. Éste último le filtró información privada de la indagación contra su antecesor en la PDI, Héctor Espinosa, investigado por malversación de fondos públicos.

No obstante, el abogado Mario Vargas inició una ofensiva judicial para evitar que el contenido del teléfono celular de Luis Hermosilla siga siendo revisado, y en particular que no sea entregado al Consejo de Defensa del Estado. Así, logró que la Justicia accediera a su petición y ordenó al Ministerio Público que no comparta la información recabada.

Pero eso no es todo, ya que ahora el defensor privado apeló a que se destruya toda la información que contiene el móvil del controversial abogado y que no tenga que ver con los casos Audio y Factop.

“Creo que se debería destruir toda la información que contiene el teléfono del señor Hermosilla porque la fiscalía no puede revisar información para la que no está autorizada”, aseguró Mario Vargas en conversación con T13 Radio.

Es más, aseguró que la información que se obtuvo del exdirector de la PDI debió declararse ilícita y que el Ministerio Público no tenía derecho a utilizarla, debate que a su juicio no se dio por estrategia de Sergio Muñoz.

“Todos los ciudadanos tenemos una expectativa legítima de privacidad y esa está garantizada constitucionalmente”, aseguró Mario Vargas. Agregó que ese derecho “no puede romperse por lo que diga la opinión pública o una investigación judicial”.

Mario Vargas fue tajante en asegurar que “no estoy tratando de ocultar algo” y que solamente “estoy protegiendo la intimidad de las conversaciones que tuve con algunas personas”.

“Todas las personas que están en el celular (de Luis Hermosilla) estamos bajo sospecha, cuando tenemos el legítimo derecho de que nuestras conversaciones no sean publicadas ni analizadas por nadie”, dijo el abogado Mario Vargas.

Respecto de su relación con Luis Hermosilla, aseguró que “nos conocíamos hace bastante tiempo, tengo una relación de amistad, nunca hemos sido socios, pero si tuvimos defensas conjuntas”.