El médico y diputado independiente, Hernán Palma, quien ayer repudió los dichos de su colega, la doctora María Luisa Cordero, respecto a que los padres de personas con esquizofrenia cometen suicidios, dijo este martes que están evaluando enviarla a la Comisión de Ética de la Cámara.

“Si hay alguien que no se suicida son los esquizofrénicos, los que se suicidan son los papás de los esquizofrénicos, que los tienen que aguantar”, dijo la psiquiatra durante una sesión de la Comisión de Salud.

Fue aquí cuando Palma le dijo que “yo tengo una hija esquizofrénica y créanme que no tengo ganas de suicidarme doctora Cordero, no lo puedo soportar. Su ironía no me hace ningún chiste”, aseguró desde su lugar en la mesa de la comisión, para luego abandonar la sala.

Incluso, durante la jornada de este martes, Cordero publicó un video en sus redes sociales para acusar que ha sido “víctima de agresiones” tras sus declaraciones.

En este sentido, Palma dijo que “sabemos que la salud mental en nuestro país es un tema crítico. Hoy día más del 60% de la población, según informes del Observatorio de Salud Mental, reconoce algún problema de salud mental”.

“Entonces, yo me pregunto, cuántas miles de personas, -y de hecho ayer recibí incontables mensajes de solidaridad, pero también contándome sus propias experiencias-, se verán afectadas por este tipo de comentarios”, aseguró el parlamentario.

Así también planteó que “esto es transversal. Este no es un tema político, es un tema de falta de empatía, de indolencia, de no ponerse en el lugar del otro. Creo que es una cultura que se está instalando peligrosamente”.

“Me parece que es más peligroso aún cuando proviene de una legisladora que ya sabemos, la conocemos cómo son sus dichos. Porque creo que cuando un referente de la nación, que como puede ser un legislador, se refiere en esos términos, creo que es doblemente peligroso”, manifestó el diputado Palma.

Diputado Palma evalúa enviar a Cordero a Comisión de Ética

Al preguntarle si van a pedir que la Comisión de Ética se pronuncie, el legislador dijo que “sabemos que la Comisión de Ética tiene facultades limitadas, pero creo que al menos haya una sanción moral, me parece que es lo menos que uno podría esperar. Lo estoy conversando con el Comité”.

“También he recibido solidaridad de muchas personas hoy día en la Cámara y también tenemos una bancada de salud mental. Queremos avanzar además en la Ley de Salud Mental Integral. Creo que esto deja en evidencia que si hay legisladores que no tienen claro el tema, que además dicen trabajar en salud mental, ¿qué se puede esperar del resto? Y esto denota, además, que tenemos que avanzar también en materia presupuestaria”, argumentó Palma.

En esta línea, el diputado precisó que está conversando con su comité la evaluación de ir a la Comisión de Ética. “Evidentemente, creo que es un tema que tenemos que llevarlo a la Comisión de Ética. Y al menos espero una sanción moral, porque esto no se va a resolver con sanciones económicas (…)”, aseguró.