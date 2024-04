Tatiana Klima, la exjefa de prensa del presidente Gabriel Boric, se refirió a cómo el Gobierno ha manejado distintos temas de contingencia durante los últimos días.

Recordemos que en diciembre del año pasado, la periodista, que se desempeñó en el cargo por casi dos años, señaló que “el nuevo ciclo que comienza a partir del 2024 requiere renovar y reforzar nuestros liderazgos en todos los espacios”.

“Estos dos años en el Gobierno han representado un gran desafío en lo profesional, trabajo que siempre tuvo como objetivo colaborar en la puesta en marcha de un proyecto transformador que apunte a la búsqueda de mayor igualdad y justicia para Chile, programa que respaldé desde la campaña presidencial”, manifestó Klima en esa oportunidad.

Según fuentes de Radio Bío Bío, Klima era la mujer más cercana dentro de la estructura de la Presidencia y muy influyente dentro de las decisiones del día a día, lo cual habría generado varios roces internos en La Moneda.

Klima y manejo de las comunicaciones en el Gobierno

En conversación con Mesa Central de Tele13 Radio, la periodista partió analizando esta semana, respecto al Imacec del 4,5% y la balacera en el mercado de Lo Valledor.

“Lo que yo vi el lunes fueron dos cosas: un gobierno que relevó tímidamente los logros propios en un área tan complicada, y que le ha sido tan criticada, como es la economía. Y también vi una comunicación, no sé si poco asertiva, pero quizás poco ordenada, de cómo se trató lo de Lo Valledor”, manifestó Klima.

Así también señaló que “no vi el ímpetu de un gobierno que saliera a explicar los beneficios que la macroeconomía tiene en las personas. Y como que uno a ratos echa de menos la mentada, o sobre usada en otras administraciones, pizarra. La pizarra en la que uno puede tratar de explicarle a la señora que está en la casa, en qué influiría un crecimiento que, si bien pueda que no se repitan los 4,5 % todos los meses, pero que podría tener una trayectoria más positiva de la que se preveía incluso. Entonces no hubo una comunicación efectiva, no se salió a explicar a las personas de a pie”.

En esta línea, Klima advirtió que “me parece que es una actuación temerosa comunicacional de salir a gritar un gol de manera cautelosa”. Añadiendo que “el Gobierno del Presidente entonces ha sido en esta semana más felicitado (…) raramente más por la derecha y más por el empresariado, que por nuestros mismos partidos, por las mismas terceras vocerías del Gobierno y eso me parece que es desaprovechar una agenda que le fue esquiva al Gobierno (…) sobre todo cuando vas entrando en una época electoral, marcan ciertas cosas que la gente es necesario que sepa”.

Política comunicacional

En relación a cómo se comunicó la balacera en Lo Valledor, la exjefa de prensa señaló que “el lunes la delegada va a La Moneda a hacer el punto de prensa. Esa es la primera acción, por tanto, comunicacionalmente el problema se fue a La Moneda. Luego de aquello habla un subsecretario, luego habla otro subsecretario, luego habla la ministra y termina también refiriéndose al tema el Presidente”.

Klima piensa que “se recurre mucho a La Moneda para hacer vocerías y yo creo que cada ministro tiene su ministerio, cada institución tiene su lugar y creo que es una manera de ordenar las comunicaciones y de situarlas en la parte inicial. Tú vas escalando, tú partes en un lugar y si se pone un poquitito más complejo, vas después a la institución que sigue hasta el señor más importante, que es el Presidente de la República”.

Respecto a la política comunicacional, la exfuncionaria del Gobierno dijo que “si bien algunos otros gobiernos, la política comunicacional se dijo —yo no fui testigo— que se medía un poco por Twitter, yo tengo la sensación que hoy día se actúa por matinales. El matinal efectivamente te guiaba a una conversación y a un mensaje comunicacional que estaba situado en Lo Valledor, los matinales mueven emociones y se manejan legítimamente. Esas son las reglas del juego. El punto es tratar de disputar la agenda ofreciendo algo y puede que no la ganes, pero haz el esfuerzo”.

“Hay que buscar maneras, en comunicaciones, de poder llegar con estos temas, que son a veces muy abstractos para la ciudadanía, y poder generar relatos que le hagan sentido a la gente: de que un gobierno avanza y avanza y puede hacer dos cosas, no solo una”, sostuvo Klima.