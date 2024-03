El embajador de Argentina en Chile, Jorge Faurie, se refirió al tenso momento que vivió con una delegación chilena en el Paso Los Libertadores, donde estos últimos acusaron una actitud “irrespetuosa” del representante de Javier Milei en nuestro país.

Cabe mencionar que el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, desdramatizó las polémicas declaraciones de Faurie, destacando que pese a estos “chascarros o exabruptos”, lo importante es la relación con el país trasandino.

Una de las frases que habría dicho el embajador argentino en la reunión fue la siguiente: “Mi país (Argentina) ya era potencia agrícola, mientras ustedes recién aprendían a comer”.

Respecto a esto, Faurie, en conversación con CNN Chile, dijo que “en la conversación se mencionó el potencial agrícola de Argentina, sin duda en algún momento de la conversación. Esa otra parte final me parece que es un agregado de alguno que transmitió el contenido de un diálogo que era entre las dos Cancillerías, acompañado de algunos funcionarios de organismos de aplicación”.

Al preguntarle si dijo algo parecido, el diplomático trasandino señaló que “nada que pudiera ser leído tan cruelmente. Yo soy franco, yo quiero muchísimo a Chile (…)”.

“He sido muy feliz en Chile, para mí siempre Chile me ha suscitado una gran admiración. Primero, porque ustedes han hecho un proceso transformador de Chile, que empezó un poquito antes que yo viniera en mi anterior encarnación, hace 30 años (…)”, señaló Faurie.

Así también se le consultó si es que levantó la voz en el encuentro. “Yo soy enfático, pero no levantar la voz ni nada por el estilo”, manifestó el representante de Javier Milei.

Embajador argentino en Chile tras impasse diplomático

Respecto a si depreció la figura del delegado presidencial, puesto que no habría saludado al delgado presidencial de Los Andes y habría desconocido esta figura, Faurie respondió con un rotundo “no”. “Yo pregunté qué era el delgado presidencial, que nosotros no tenemos, porque más o menos todos los países de América Latina tenemos autoridades similares, provinciales, regionales. No conocía yo el delgado presidencial y tuve la oportunidad de preguntarle al que estaba allí, cómo eran las competencias de ese cargo”, aseguró.

Junto con reiterar que no hubo malos tratos de su parte hacia los funcionarios chilenos, el embajador argentino dijo que “tuvimos una reunión de trabajo, que es muy importante (…)”.

“No es que lo imaginaron”, afirmó Fuarie en relación al impasse que denunciaron los funcionarios chilenos. “A veces en la contextualización de cómo uno describe una conversación, no le agrega, le saca, le pone y esto se ve en ese momento”, indicó el diplomático.

En esta línea, Faurie señaló que ha estado reunido en Cancillería, donde “tienen plena conciencia de lo que ha estado estos días en las noticias, lo mencionaron”.

“En diplomacia, cuando le menciono un tema, uno lo registra y apunta una sensibilidad”, precisó la autoridad argentina.