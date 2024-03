Sergio Bitar, el exministro de Minería en el gobierno de Salvador Allende, renunció este martes y en vivo al programa radial que compartía en Radio Agricultura con Sergio “Checho” Hirane.

Según confirmó el propio medio, la situación se dio en el marco de una conversación sobre pacto fiscal y temas económicos, cuando Bitar se retiró como panelista de Conectados.

El debate se dio durante junto a Magdalena Merbilháa y Mikel Uriarte, instancia donde el también exministro de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, aseguró que “es muy difícil estar en este programa”.

Tras ello, se retiró del estudio, argumentando que “es muy difícil la incomprensión”. Posterior a la salida de Bitar, el reconocido simpatizante de derecha, Checho Hirane, dijo que esa “incomprensión” de la que habló el político es porque “no se le dio la razón”.

He resuelto dejar mi participación en el programa Conectados de radio Agricultura. Llegamos a un punto en que no se puede dialogar. No hay respeto personal ni tolerancia con una opinión distinta. Uno de los participantes hace casi imposible estar presente. 3 personas te apabullan…

— Sergio Bitar (@sergiobitar) March 26, 2024