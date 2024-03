Críticas generó un comentario sobre el físico del seremi de Educación de Atacama, Pablo Selles, por parte de uno de los vicepresidentes del Partido Demócratas, Gabriel Alemparte.

Lo anterior ocurrió en el programa Sin Filtros, luego de reproducir el video en el que se ve al docente y autoridad de educación, insultando a Carabineros luego de salir del Estadio Santa Laura.

Tras revisar el registro audiovisual, Alemparte comentó “me acordé de Ricardo Montalbán. El avión, el avión”, dijo haciendo referencia al personaje Tattoo de la serie La isla de la Fantasía.

Ante eso, el abogado Gustavo Lorca respondió y dijo “perdona, pero me parece que reírse de la apariencia física de una persona… Lo que está haciendo Gabriel Alemparte no me parece correcto. Yo soy súper tolerante (…) pero no me parece hacer una crítica de ese tipo”, manifestó.

A la crítica también se sumó el presidente de Convergencia Social, diputado Diego Ibáñez, quien a través de su cuenta de X (antes Twitter) se refirió y cuestionó el hecho.

“Las burlas de @jgalemparte contra el Seremi Pablo Selles son vergonzosas e inaceptables, sobre todo para alguien que es vicepdte. de un partido @PDemocratas y que tiene la aspiración de llegar a ser gobernador de la RM”, cuestionó el parlamentario.

Agregando que “el respeto y la búsqueda para construir un país más inclusivo deben estar presentes en todos los debates”.