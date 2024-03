El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a la solicitud que le hizo a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respecto a que si tiene información sobre una “posible red de corrupción de cuello y corbata“, la haga llegar a la fiscal a cargo de la causa.

Recordemos que tras la formalización del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, la secretaria de Estado condenó la filtración de datos esenciales para un grupo de indagatorias que lleva adelante el Ministerio Público. Entre ellas, se encuentran los casos Dominga, Enjoy, Guevara, Torrealba y Espinosa.

“Se han revelado indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata. Una red que se habría organizado para entorpecer la labor investigativa de distintas causas asociadas a corrupción por parte de la Fiscalía”, indicó en su momento la portavoz de La Moneda.

Cabe mencionar que el presidente de la Comisión Especial Investigadora (CEI) del Caso Convenios 2.0, diputado Rubén Oyarzo (Partido de la Gente), confirmó que Vallejo será citada a la instancia.

El objetivo de la cita, es que la ministra explique sus dichos respecto a una posible red de corrupción tras la formalización del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, quien quedó en prisión preventiva por filtrar información de investigaciones privadas al abogado Luis Hermosilla.

En este sentido, en conversación con Radio ADN, Valencia dijo que: “yo no salí a corregir a la ministra Vallejo, no tengo autoridad, ni tampoco creo que me corresponda corregir a una ministra de Estado”.

“Ayer hablé con la ministra Vallejo, un par de veces durante el día, para poder intercambiar opiniones y poder entender qué es lo que yo traté de transmitir”, aseguró el fiscal nacional.

Al preguntarle si él llamó a la vocera de Gobierno, Valencia dijo que ella lo llamó. “Valoro ese gesto de llamar para tener un intercambio de opiniones. Eso lo valoro mucho”, manifestó el persecutor.

Tohá por relación con fiscalía nacional

En tanto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, fue consultada este jueves sobre cómo quedan las relaciones entre el Gobierno y la Fiscalía, luego de toda esta situación.

“(…) No hay espacio para poner en duda nuestras relaciones. Tenemos una tarea que obliga a una enorme coordinación y colaboración, y eso nunca ha estado en duda. Vamos a seguir trabajando juntos y, lo sucedido, realmente no le concedemos ninguna entidad que pueda poner en discusión ese trabajo colaborativo”, señaló la secretaria de Estado.

En este sentido, Tohá recalcó que “el Gobierno de Chile, respecto de sus tareas, no se hace parte de nada que distraiga la posibilidad de sacar adelante el trabajo que tenemos”.

Para la ministra, esta polémica “no nos distrae, no nos distrajo y no nos va a distraer”.

Seguridad

“En los temas de seguridad, en los temas de corrupción y probidad, que son temas tan importantes, permanentemente nos desviamos en polémicas subalternas inútiles”, afirmó la ministra Tohá.

Es por esto que reiteró que “el nombramiento de personas relacionadas con el señor Hermosilla, no lo ha hecho el Gobierno, lo ha hecho la investigación, lo ha hecho la prensa. Las personas tienen derecho a preguntarse el alcance que esto tiene y quien tiene la tarea de establecerlo: es la Fiscalía (…)”.