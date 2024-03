El fiscal nacional Ángel Valencia dio una entrevista la noche de este martes, tras la formalización del exdirector general de la PDI, Sergio Muñoz, y se refirió a los dichos de la vocera Camilla Vallejo sobre una “red de corrupción de cuello y corbata”.

“Yo no sé qué información tiene la ministra Vallejo para hacer una afirmación de esa naturaleza. Si efectivamente ella tiene información sobre la existencia de una red debería aportarla a la fiscal a cargo de la causa”, dijo Valencia en entrevista con Mega.

“De momento hacer una afirmación como esa (…) La verdad, la investigación está vigente, no puedo entregar información sobre el particular, pero me remito a los hechos de la formalización que son los que hoy día se han hecho públicos”, agregó el persecutor nacional.

Cabe recordar, que tras la formalización de Muñoz donde se decretó su prisión preventiva, y conocerse datos sobre diversas filtraciones que realizó al abogado Luis Hermosilla, Vallejo apuntó a una posible red de corrupción de cuello y corbata”.

“Se han revelado indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata. Una red que se habría organizado para entorpecer la labor investigativas de distintas causas asociadas a corrupción por parte de la Fiscalía”, sostuvo la portavoz de La Moneda.

Valencia e investigación sobre la PDI

Respecto a la investigación que llevó a la formalización del exdirector general de la PDI, el fiscal nacional comentó que las indagatorias se realizaron bajo secreto y que incluso no se le comentó al Ejecutivo.

“Por su puesto que no podíamos informarle a terceros, para estos efectos el Gobierno es un tercero. No podíamos informar respecto de la existencia de esa entrada y registro”, explicó Valencia.

“Pero sí, por un asunto de deferencia institucional, pocos momentos antes de que se publicara el comunicado en el que informábamos de la diligencia y la existencia de la investigación, me comuniqué con la ministra del Interior y le informe la diligencia que se había realizado y le transmití básicamente la misma información del comunicado por un asunto de deferencia entre instituciones estatales, considerando que la PDI depende del Ministerio del Interior”, agregó el fiscal nacional.