“Sin ánimo de polemizar”, así comenzó lo escrito por la alcaldesa Evelyn Matthei en su cuenta de X para referirse al crecimiento de 0,2% en la actividad económica de 2023.

Recordemos que fue en el informe de “Cuentas Nacionales de Chile: Evolución de la actividad económica cuarto trimestre 2023” que el Banco Central reveló la cifra.

Durante esta jornada, el ministro Mario Marcel calificó el hecho como “una noticia positiva” y destacó que “la economía experimentó una inflexión al alza en la actividad a contar de julio del año pasado”.

Tras lo anterior, la jefa comunal de Providencia advirtió que su publicación es “sin ánimo de polemizar, para que no se enojen en La Moneda”.

“Celebrar un crecimiento económico del 0,2%, creo que no es correcto. Hace unos años un diputado decía que crecer a 1.6% era malo, no se entiende cómo ahora se da un giro en 180 grados y se alegran con tan baja cifra”, escribió.

