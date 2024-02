El exsubsecretario del Interior de Sebastián Piñera, Rodrigo Ubilla, se refirió al secuestro del teniente (r) venezolano, Ronald Ojeda Moreno, desde su departamento en Santiago.

Recordemos que una de las hipótesis que se maneja, es que el militar habría sido secuestrado por miembros de la inteligencia militar del gobierno de Nicolás Maduro, quienes habrían venido a Chile para sacar del país a Ojeda.

“La forma cómo se ejecutó muestra -según los antecedentes televisivos, los antecedentes que han salido por los medios de comunicación- es que fue una acción altamente planificada, donde a altas horas de la madrugada llega un grupo de personas, entra hasta un piso alto de un edificio, donde cohabitan muchas familias, lo sacan y hay una operación de distracción cambiando de vehículo y completamente desaparece”, dijo Ubilla en conversación con Radio Agricultura.

Así también planteó que “hay una serie de hipótesis que están marcadas por personajes o personas que han ocupado altos cargos y hoy día están en la oposición del gobierno de Maduro. Ellos no viven en Venezuela, viven en distintos países y que hablan que aquí habría intencionalidad política por parte del régimen de Maduro de sacar de Chile a este teniente (r)“.

En esta línea, el exsubsecretario de Piñera manifestó que “esa es una hipótesis que se tiene que demostrar, una no puede adelantar. Pero si eso fuera así, sería la primera vez, si mi memoria no me falla, que hay dos temas involucrados de alta gravedad. Primero, la violación de la soberanía nacional, si esto fuera una hipótesis correcta (…), porque organismos de inteligencia extranjeros operarían dentro del país”.

Añadiendo que aquí “habría una falla muy significativa del sistema inteligencia chileno, el cual lo encabeza la ANI, cuyo director es un hombre de confianza del Presidente de la República y en el cual participan como sistema los distintos organismos de inteligencias de las Fuerzas Armadas y las policías. Ellos tienen que prever de manera preventiva este tipo de situaciones, porque son amenazas en este caso”.