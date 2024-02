La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, defendió la ausencia del Partido Comunista en el funeral del fallecido exmandatario Sebastián Piñera, pese a insistir en calificar de “sobrerreacción” las críticas al presidente Gabriel Boric.

Recordemos que las diputadas Carmen Hertz y Lorena Pizarro cuestionaron el discurso del jefe de Estado, luego de su mea culpa por el rol que tuvo la oposición a Piñera en su último gobierno.

Al respecto, este martes la ministra Vallejo confirmó que el tema fue tratado en el Comité Político ampliado que se desarrolló en La Moneda, según sostuvo en entrevista con Cooperativa.

“El presidente Gabriel Boric ha sido muy claro a nivel internacional y en el propio país de su compromiso con los Derechos Humanos, tenemos un Plan Nacional de Búsqueda, hicimos una carta de compromiso con la democracia y la garantía de no repetición que suscribió además el expresidente Sebastián Piñera”, añadió.

En ese sentido, respecto a si Hertz y Pizarro se equivocaron en sus dichos, Vallejo apuntó que “va en el marco de la sobrerreacción y sobreinterpretación, que es un clima que estamos viviendo”.

“Y por eso el llamado a todos y todas, eso no es solo a ellas, es para todos, incluso para los que dicen ahora que tienen que retirar todas las querellas”, añadió, en alusión a la oposición.

Así también, consultada por la ausencia de personeros del Partido Comunista en el funeral de Sebastián Piñera, la ministra Vallejo pidió ser “justos” en las críticas.

“Quisiera en esto ser muy justa con los hechos. Nuestros ministros de Estado, todos, desde los comunistas hasta los socialistas, PPD, hemos estado participando de un funeral de Estado desde el momento uno”, enfatizó.

“Desde el primer día hemos estado acompañando a la familia. Hemos cumplido todo el protocolo que ha sido incluso valorado por la familia desde el primer momento. Es lo que corresponde, lo correcto frente a una persona que falleció, que fue dos veces Presidente de la República. Además, estuvimos siendo parte de las guardias de honor”, sentenció Vallejo.

“El comunicado del Partido Comunista el día que se conoce el fallecimiento del expresidente Piñera fue también claro en las condolencias. Entonces, yo en esto primero no hablo por el Partido Comunista, hablo por el Gobierno, pero quiero ser justa con que por la ausencia en un evento específico se quiera decir que no hay un reconocimiento, un respeto a lo que ha sido un funeral de Estado, eso no es justo, ni es cierto. Y en esto quiero ser categórica”, reafirmó.

“La verdad es que ha sido, por parte de todos los partidos oficialistas y del Gobierno, el más absoluto respeto a lo que significa este duelo nacional y la pérdida de una persona que, independientemente de las diferencias políticas, se merece el respeto como presidente de la República”, añadió la vocera de La Moneda.

Pero también, la ministra Vallejo deslizó una crítica a la oposición, asegurando que desde este sector también ha habido una sobrerreacción a los dichos del presidente Gabriel Boric.

“La autocrítica que ha hecho el presidente tampoco significa que no consideremos justa o razonable otras críticas o diferencias del pasado”, explicó.

“Y además, considerando que siempre usamos las herramientas democráticas para plantearlas, que también lo dijo el Presidente, toda crítica, toda diferencia y recriminación fue el contexto de herramientas democráticas desde el Parlamento, haciendo uso de interpelaciones o incluso acusaciones constitucionales”, defendió.

“Haría súper bien que no solamente el oficialismo, que ha hecho una autocrítica liderada por el propio Presidente de la República en varias oportunidades, sino que también la actual oposición, también puedan aprender de la capacidad autocrítica del presidente Gabriel Boric”, concluyó.