El jefe de Defensa Nacional, contraalmirante Daniel Muñoz, se refirió a los incendios forestales que afectan a distintas zonas del país y apuntó a un “patrón de comportamiento”.

Fue en conversación con ADN que el contraalmirante Muñoz dijo que la situación es devastadora y “golpea mucho”. A la vez, comentó que existe una “obligación moral y profesional de dar todas nuestras capacidades para poder contribuir”.

“Durante la noche se dieron varias denuncias de posibles amagos de incendio por desconocidos. Y tenemos la obligación ante todas las denuncias, ir. Fuimos, con Carabineros y con personal militar”, agregó.

En la instancia, dijo el jefe de Defensa Nacional, “yo diría que la gran mayoría, por suerte, no generaron incendio. Encontramos sospechosos en lugares abiertos, en forestas, etc. Fuimos a los lugares y no había nada, por suerte”.

A continuación, comentó que tanto la Policía de Investigaciones (PDI) como el Ministerio Público están trabajando en determinar las causas que detonó la emergencia en la región de Valparaíso.

“En los orígenes hay indicios, hasta lo que sabemos, un patrón de comportamiento que indica que hubo una planificación, algo orquestado y organizado”, dijo el contraalmirante Daniel Muñoz.

Respecto al toque de queda, la autoridad indicó que “en principio voy a mantener toques de queda nocturnos, no tengo claro exactamente el horario pero podría rondar entre las 22:00 a 05:00 horas”.

Sobre la posibilidad de que esta medida sea de día, el contraalmirante indicó que lo evaluará “en la medida en que logre tener el control de las grandes rutas de acceso a los lugares donde están en las emergencia con Carabineros”.