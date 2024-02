El presidente Gabriel Boric se refirió este viernes a los diferentes incendios forestales que afectan al centro y centro sur de Chile, particularmente en la región de Valparaíso, donde se registra la situación más crítica.

A través de su cuenta de Twitter, Boric anunció que instruyó a la ministra del Interior, Carolina Tohá, realizar un Cogrid Nacional (Comité de Gestión del Riesgo de Desastres), con el fin de definir las estrategias para enfrentar la emergencia.

“Tenemos todas nuestras fuerzas desplegadas en el combate a los incendios forestales en la zona centro y sur del país. Además he instruido a la Ministra del Interior, Carolina Tohá, que realice COGRID nacional mañana sábado a las 8.00 am con autoridades para hacer frente a la situación. Hago un llamado a seguir las indicaciones, ser responsables y no exponerse a riesgos innecesarios. Entre todos, nos cuidamos”, señaló el mandatario.

De acuerdo a información entregada por Senapred más de 800 hectáreas se han consumidos por incendios forestales este viernes, y hay alertas roja vigentes en las regiones de Valparaíso, O’higgins y Maule.

Alertas rojas vigentes

Para las Provincias de Los Andes, Petorca, Quillota, San Antonio y San Felipe de Aconcagua por incendio forestal.

Para la comuna de Curicó por incendio forestal.

Para las comunas de Curepto, Pencahue y Sagrada Familia por incendio forestal.

Para la Región de Libertador General Bernardo O’Higgins por incendio forestal.