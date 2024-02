Código M, comunidad de aprendizaje gratuita de Laboratoria, apunta a mujeres que tienen interés por la tecnología, pero que aún no saben por dónde comenzar.

La comunidad de aprendizaje Laboratoria anunció en 2022 el lanzamiento de su programa código M, que busca llegar a más mujeres y brindarles la información, motivación y conexiones que les permitan dar sus primeros pasos en el área tecnológica.

El objetivo es ampliar la participación femenina en el futuro de la economía digital de América Latina.

Para Laboratoria, este proyecto es uno de sus focos principales y seguirá creciendo este año, ya que refuerza su misión de insertar a más mujeres en la economía digital de América Latina, buscando tener un sector más diverso, inclusivo y competitivo.

A casi dos años de su lanzamiento, código M ha resultado ser una herramienta muy útil para más de 4.900 mujeres que participaron en cursos y talleres, tanto virtuales como presenciales, para aprender temas relevantes, para comenzar a explorar el mundo de la tecnología y que podrían abrirles nuevos caminos profesionales.

Mujeres en la economía digital

La comunidad de aprendizaje, que ha ofrecido contenidos relacionados con herramientas tecnológicas, como el análisis de datos, desarrollo web y diseño de experiencia de usuario, también se ha enfocado en temáticas que entregan habilidades para la vida, como transformación de carrera, consejos para vencer al síndrome del impostor y el empoderamiento de mujeres en regiones. Al cerrar el 2023, las participantes reportaron un 98% de satisfacción con el programa.

“Código M me ayudó a convencerme que yo quería trabajar en tecnología. Ya conocía a Laboratoria, pero con las sesiones me involucré más y me convencí de trabajar en esta industria cuando escuché a otras mujeres muy empoderadas y supe cómo les había cambiado la vida para mejor”, cuenta Sofía Ruiz, participante de Código M.

“Desde Laboratoria, buscamos que más mujeres puedan ingresar al mundo tech, independientemente del camino que sigan para hacerlo. Con Código M, hemos podido despertar esa primera chispa de curiosidad y entregarles las herramientas necesarias para que conozcan las distintas alternativas de formación en la región, y permitirles conectarse con una comunidad de mujeres que ya están creciendo como profesionales en tecnología”, explica Merly Blanco, Business Development Manager de Laboratoria para el Cono Sur.

Código M

El 15 de febrero, a las 20:00 horas, se realizará el primer evento de Código M este 2024: “De cero a sitio web. Una intro al desarrollo web”, que buscará acercar a las mujeres inscritas al mundo de la programación.

El evento virtual y gratuito contará con una primera sección de charla, seguida de un taller para poner en práctica lo aprendido.

Para más información sobre próximos eventos y recibir contenido exclusivo de Código M, se puede visitar www.codigom.la.