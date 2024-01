"No consumo drogas y reitero que voluntariamente me sometí al test con total confianza. Espero que se esclarezca este malentendido a la brevedad", señaló el diputado Venegas.

El diputado del Partido Socialista, Nelson Venegas, presentó este lunes su renuncia a la Comisión de Ética de la Cámara, luego de confirmar haber dado positivo al test de drogas.

Según explicó el propio parlamentario oficialista, el resultado se dio debido a un medicamento que está utilizando para bajar de peso.

Recordemos que durante la semana pasada se había generado una amplia expectación por el posible caso de un parlamentario que había dado positivo al test, a propósito de la segunda tanda de exámenes a la que se somete un grupo de diputados en el laboratorio de la Universidad de Chile.

El rumor en los pasillos lo confirmó la diputada de Renovación Nacional (RN), Camila Flores, respecto a un resultado positivo y que era un parlamentario de izquierda.

Al respecto, el diputado del Distrito 6, Nelson Venegas, hizo público el incumplimiento del reglamento por un consumo de drogas, explicando que utiliza “Sentis”, que está prescrito por un profesional y adquirido por receta médica.

Según detalló, este medicamento forma parte de la familia de las metanfetaminas y, según el parlamentario, por esta razón apareció positivo en el test de drogas que se hará público en el sitio de la página de la Corporación.

En esa línea, el parlamentario y exalcalde de Calle Larga, confirmó su renuncia como presidente de la Comisión de Ética, función que desempeñaba desde el inicio de este período parlamentario.

“Voluntariamente, como en ocasiones anteriores y sin nada que ocultar, me sometí al test de drogas aleatorio como diputado de la República, en los cuales anteriormente no he tenido ninguna dificultad”, señaló el diputado Venegas en una declaración enviada a los medios.

“El resultado del test será informado dentro de los próximos días por el secretario de la Cámara de Diputados y Diputadas como una falta al reglamento de la Corporación”, añadió.

En ese sentido, apuntó que “el resultado se debe a que actualmente estoy en un tratamiento médico para bajar de peso con un medicamento denominado Sentis, prescrito por un profesional y adquirido con receta médica en una farmacia”.

“Sentis forma parte de la familia de las metanfetaminas, situación que yo ignoraba”, sentenció el diputado Venegas.

En relación con su renuncia a la presidencia de la Comisión de Ética de la Cámara, el parlamentario socialista lo atribuyó a que esta instancia es la que precisamente debe analizar su caso.

“No consumo drogas y reitero que voluntariamente me sometí al test con total confianza. Espero que se esclarezca este malentendido a la brevedad”, concluyó.

Cabe destacar que, según se acordó, los diputados que den positivo deberán levantar el secreto bancario de sus cuentas corrientes, para ser sometidos a una revisión de sus movimientos en los últimos seis meses antes de hacerse el examen.

“Si el funcionario detecta movimientos que superen las 800 unidades de fomento, individualmente considerados o en su conjunto, durante el lapso de un mes, derivará los antecedentes a la Comisión de Ética y Transparencia. Esta Comisión solicitará a la diputada o al diputado de que se trate la justificación del

movimiento financiero”, detalla el reglamento.