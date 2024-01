Joanna Pérez, la jefa de bancada de Demócratas, dijo que hoy día el Gobierno no cuenta con los votos de su partido para aprobar la reforma de pensiones.

La parlamentaria descartó que esto sea una pataleta de su bancada, puesto que han dado “la cara con propuestas serias y concretas. Ojo, estuvimos disponibles muchos que están acá en facilitar, incluso en el Gobierno pasado, nos trataron de vendidos, gente de izquierda que hoy día gobierna, y hoy día estamos disponibles con este Gobierno”.

“Pero lo único que queremos es que sinceremos las posiciones, porque en ese minuto hoy día tendríamos mejores pensiones en un 30% para las mujeres, en un 20% para los hombres en régimen, o sea en ejecución. Ya hoy día la izquierda se negó. Hoy día le toca gobernar y esto no es tan fácil. Por lo tanto, es muy difícil lo que ellos quieren eliminar -vía slogan- muchos temas como romper la industria. Nosotros estamos disponibles, pero tiene que ser serio y no generar más incertezas. Y hoy día, con la propuesta del Gobierno, no están subiendo las pensiones, están engañando a muchos chilenos”, manifestó Pérez.

En este sentido, la diputada aseveró que “hoy día el Gobierno no tiene los votos de Demócratas, hasta que nos sentemos a conversar, ni siquiera para la idea de legislar. Esto es una jugarreta del Gobierno. Nosotros llamamos a ser responsable (…) creo que el propio Gobierno se está farreando”.

“Para qué hablar de los parlamentarios. Cierto que están hoy día ninguneando a Ximena Rincón, que fue la que instaló el tema de las tablas de mortalidad. Pero más allá de eso, nosotros lo que queremos es avanzar, pero con un Gobierno que mantenga su propuesta y dé respuesta también a nuestras propuestas serias”, indicó la parlamentaria.

Recordemos que el Ejecutivo necesita 78 votos para que se respalde la iniciativa, por lo que el apoyo de Demócratas es esencial para que la reforma previsional se apruebe.

Incluso hoy, el diputado del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo, alertó y aclaró al Gobierno que como partido no están comprometidos en aprobar la reforma al sistema de pensiones.

Esta decisión se debe luego de la negativa del Ejecutivo para buscar un acuerdo que permita aumentar el monto máximo del autopréstamo.