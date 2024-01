El sociólogo y analista político, Alberto Mayol, se refirió a la denuncia que emitieron dos diputados del Partido Republicano, donde acusan que él recibió sobresueldo en sus funciones académicas en la Universidad de Santiago de Chile (Usach).

“El diputado Irarrázaval se tendrá que poner a trabajar bastante porque, como comprenderá, no hay tres personas involucradas, sino que es todo el funcionamiento de la universidad. Así, completo”, manifestó el excandidato presidencial del Frente Amplio.

Añadiendo que “las funciones que se cumplen fuera de horarios o complementarias que no están dentro, incorporadas dentro de lo que es la jornada. Todas ellas se recaudan por entes asociados y se pagan por esos centros que lo recaudan, que son fundaciones o sociedades privadas. Esto ha sido discutido en Contraloría un montón de veces y no es resorte ni culpabilidad de quienes recibimos esos pagos, sino que es resorte de las autoridades de cada época, no de las autoridades que aprobaron, sino de las autoridades generales y de la Contraloría General de la República que ha validado este procedimiento o al menos no ha hecho objeciones relevantes respecto a este proceso”.

“Y esto pasa en muchas universidades públicas porque es un mecanismo para facilitar la gestión de los ingresos y egresos. No lo justifico ni lo condeno, porque la verdad es que no tengo la información para poder hacer ese juicio”, precisó Mayol.

Según el sociólogo, para que “estas personas hayan obtenido los contratos de sociedades privadas o de fundaciones privadas, los que sea que hayan conseguido, que los hayan buscado a dedo, en específico para tres personas de un sector político distinto al de ellos, en circunstancias que gente que es de su sector y también son parte de este mecanismo. Resulta que nos encontramos ante un hecho que es muy grave porque, indudablemente, sea como sea, están usando instrumentos que son privados y que no pueden haber obtenido de una manera legal”.

“A nosotros cuando se solicitan ese tipo de documentación, dado que son organismos asociados de carácter privado, se nos solicita, si damos permiso para entregar esas boletas. A mí no me ha llegado ninguna solicitud de ese orden en el último tiempo. Por tanto, es evidente que fueron sacados de manera maliciosa. El diputado puede estar cometiendo en este instante una ilegalidad”, acusó Mayol.

Recordemos que además del analista político, en la denuncia también se menciona a Lucía Dammert, la exjefa de asesores del presidente Gabriel Boric; como a Elisa Loncon, expresidenta de la Convención Constitucional.