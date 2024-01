Winter dijo que "este gobierno, su principal problema y sus principales detractores, no están en su impericia, sino que están justamente en los intereses que pisa el programa de gobierno (...)".

El diputado de Convergencia Social, Gonzalo Winter, se refirió a las explicaciones que han dado los ministros de Estado sobre sus reuniones en casa del lobbista Pablo Zalaquett, y las críticas por no haberlas registrado en la plataforma de Ley del Lobby.

“Yo creo que hay que separar dos cosas. La primera es los hechos; y otra la minucia de técnica del oficio político, de cuándo responder, cómo responder, si habla el vocero, si se pide disculpas antes o después, etc.”, comentó el parlamentario en conversación con el programa Última Mirada de CNN Chile.

En este sentido, Winter dijo que “este gobierno, su principal problema y sus principales detractores, no están en su impericia, sino que están justamente en los intereses que pisa el programa de gobierno (…)”.

Como ejemplo, el diputado oficialista comentó que “la tramitación del SBAP (Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas), en materia medioambiental, la ministra Maisa Rojas, ha sido la principal impulsora de que existan áreas protegidas, y que en estas áreas protegidas no se pueda desarrollar la industria del salmón, de la que forma en que se desarrolla hoy día. Lo cual ha tocado de manera muy directa los intereses de las salmoneras”.

“El principal detractor de nuestro gobierno son grandes intereses, grandes transnacionales, generalmente, cuyos intereses chocan con el programa de gobierno”, precisó Winter.

Añadiendo que “a la ministra Maisa Rojas, en particular, le ha tocado muy duro aquello (…). No hay ningún evento, en que uno pueda decir que la ministra Maisa Rojas ha actuado en favor del interés del particular, y eso lo quiero dejar súper claro”.

“Por el contrario, la ministra Maisa Rojas ha chocado con los intereses de las grandes salmoneras y ha chocado con los intereses de transnacionales pesqueras”, señaló el parlamentario

“Ahora bien, hubo impericia en estas reuniones. Confió en quienes eran sus adversarios, confió en quienes querían derrotarla (…). Generando esta reunión en la casa de un lobbista, cosa que, dado los resultados, evidentemente, no debería haber hecho”, añadió el legislador.

A juicio del diputado, “el principal error de las autoridades que fueron a estas reuniones, de forma incorrecta, tiene que ver con lo que yo dije al principio. Están tan sometidos, todo el día, a ver en la televisión y en el diario, que ellos son antiproducción, antiempresarios, antiempleo, anticrecimiento, antidiálogo, etc., que no se vieron a sí mismos como potenciales culpables de una relación inadecuada con ese mundo, que se le está acusando todo el día de estar en adversariato.

“Es paradójico ver que a la ministra, que enfrentó a las salmoneras, la estén atacando por su relación con las salmoneras”, sentenció Winter respecto a Maisa Rojas.