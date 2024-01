Si bien aún no está confirmado el destino, el exministro Giorgio Jackson dejaría el territorio nacional para radicarse y estudiar fuera de Chile. "Espero que lo tengamos de vuelta pronto", dijo previamente el presidente Gabriel Boric sobre el fundador de Revolución Democrática (RD).

Fuera de Chile, ese sería el destino del exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Esto, pese a que el presidente Gabriel Boric dijo que espera que su amigo y compañero de ruta política “vuelva pronto”.

Fue desde Tele13 Radio que indicaron que el fundador de Revolución Democrática dejaría el país para ir a estudiar al extranjero.

“Se va a estudiar afuera. Fuentes muy cercanas al exministro me lo confirman (…) ¿dónde? Lo tiene guardado bajo 7 llaves, pero se los puedo confirmar, el exministro Jackson se va (del país)”, aseguró la periodista Paula Comandari.

Presidente Boric por exministro Giorgio Jackson: “Espero que lo tengamos de vuelta pronto”

Desde la región de Coquimbo, el Presidente de la República abordó la amistad con el extitular de Desarrollo Social, tras su polémica salida del Gobierno. Esto, en medio del Caso Convenios y el polémico robo de computadores.

Recordemos que Jackson volvió recientemente a la palestra tras presentar acciones judiciales, en la que se incluye una demanda contra el senador Fidel Espinoza (PS).

En conversación con Radio Montecarlo, el jefe de Estado fue consultado sobre su relación con Jackson, comentando su intención de que “podamos tenerlo pronto de vuelta”.

“Con Giorgio tenemos una relación desde hace mucho tiempo, tengo un gran cariño y una gran estima por él, somos amigos”, dijo el Presidente Boric.

Aún así, destacó que “la amistad no puede nublar cuando hay que tomar decisiones políticas complicadas” y “la gente que trabaja conmigo, no está por ser amiga o no, sino por méritos y competencias”.

“No me cabe ninguna duda que él va a seguir siendo un aporte para Chile, es una persona con tremendas capacidades, con una gran generosidad, así que espero que lo tengamos de vuelta pronto”, cerró el mandatario.