Un grupo transversal de diputados criticó lo anunciado por el Gobierno a través del ministro de Energía, Diego Pardow, sobre el proyecto para mitigar incrementos en las cuentas de luz y estabilizar los precios.

“Queremos señalar nuestra profunda molestia con lo que ha anunciado el Gobierno a través del ministro Pardow respecto a la tarifa eléctrica. Él lo que está haciendo, básicamente, es agravar el problema. No ha escuchado a los diputados, no ha escuchado a las diputadas. Hemos tenido innumerables reuniones desde la Cámara de Diputados. Se comprometió con diputadas y diputados, con el propio presidente de la Cámara, a tener un diálogo real respecto a cómo arreglar el problema de la tarifa eléctrica en nuestro país y eso no se ha cumplido”, manifestó el diputado Jaime Araya (IND-PPD).

En este sentido, los parlamentarios quieren mostrar su profundo desacuerdo, “aunque se haya anunciado un proyecto que es regresivo, que no arregla el problema, que encarece el costo de la energía, sobre todo para las familias de clase media y más vulnerables de nuestro país”.

“Y lo que más nos genera molestia es que no nos haya escuchado con el respeto que se merecen las y los diputados que representamos distintas regiones, distintas realidades”, añadió el congresista.

Esta iniciativa, que contempla además una subvención para 850 mil hogares y que abordará el pago de deudas acumuladas con las empresas generadoras, fue presentado ayer por el Ministerio de Energía.

Proyecto para mitigar incrementos en las cuentas de luz y estabilizar los precios

Por su parte, la diputada Karol Cariola (PC), dijo que “el presidente de la Corporación de la Cámara de Diputados y Diputadas le dijo muy claramente al ministro Pardow que los acuerdos en el Senado no son vinculantes con la Cámara de Diputados y diputadas”.

“(…) Hoy día nos estamos ateniendo a la posibilidad de un 88% de alzas de la cuenta de la luz. A las personas que tienen mayor consumo, que no son necesariamente los más ricos, son las pymes, son los negocios de los barrios, son las familias que viven hacinadas. Y la solución que nos da el ministro es precisamente lo que dijimos que no era solución; más endeudamiento, un endeudamiento hasta el 2035. Además, un aumento de más de un 2% en el alza de las cuentas de la luz para todos los usuarios que va a terminar siendo regresiva”, precisó la parlamentaria.

A juicio de Cariola, el ministro “tiene que sentarse a conversar con la Cámara de Diputados y Diputadas de manera real. Hemos propuesto la renegociación de los contratos, creemos que ese es el camino y para eso también hemos ido tomando algunas medidas”.

En tanto, la diputada Yovana Ahumada (exPDG) dijo que tras el anuncio del ministro Pardow, “hay que dejar en claro que como Comisión de Minería y Energía hicimos la solicitud tanto para escuchar a las empresas de la energía, como también oficiar al ministro para que nos diga efectivamente qué ha hecho con este punto en particular, que es renegociar estos contratos (…)”.

Desde el PC hasta la UDI

“Nosotros queremos decir de manera bastante transversal en esta bancada para bajar la tarifa eléctrica, que va desde el Partido Comunista hasta la UDI, decirle con mucha claridad al Gobierno que acá no tiene los votos para avanzar en esta nueva propuesta eléctrica, particularmente porque repite la mala receta que ha aumentado las tarifas eléctricas”, planteó el diputado Miguel Ángel Calisto.

Recalcando que “Chile es el segundo país de Latinoamérica con la tarifa eléctrica más alta y eso golpea directamente en las familias más pobres y también en los emprendimientos. En las micro, pequeñas y medianas empresas. No podemos repetir las malas recetas (…)”.

El diputado Rubén Oyarzo (PDG), por su parte, le dijo al ministro Pardow que “si bien ya tiene un acuerdo en el Senado, le digo que acá en la Cámara de Diputados, no tiene acuerdo. Venga a hablar con nosotros, renegocie con las empresas. Esa es la fórmula, no aumentando la electricidad a la clase media, a la clase media emergente, a las pymes, a los emprendedores”.

“El ministro Pardow hizo todo lo contrario de lo que le solicitó este grupo transversal de diputadas y diputados. Lamento que haya ingresado el proyecto por el Senado, porque sabe perfectamente que acá no va a tener los votos. Este proyecto de ley aumenta las cargas de lo que van a pagar las personas en nuestro país respecto al alza en la energía y no lo podemos permitir (…)”, criticó la diputada Marlene Pérez.