El exministro y fundador de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, se refirió a su mediática salida del Gobierno, tras el robo en el Ministerio de Desarrollo Social en medio del escándalo por el Caso Convenios, descartando algún vínculo con la polémica fundación Democracia Viva.

Así lo aseguró en entrevista con diario El País, luego de haber presentado tres acciones legales en contra del senador Fidel Espinoza, el empresario Jorge Errázuriz y la UDI, algo que el mismo notificó a La Moneda.

“No es una acción coordinada con el Gobierno –es una acción mía, personalísima–, de la cual el Gobierno ciertamente está notificado”, dijo.

En la conversación, Jackson aseguró que lo sucedido con la sustracción de computadores desde la Mideso fue una “sorpresa”.

“Recién aterrizado en Concepción leo el parte policial y digo, ¡mierda! Dije, cancelemos las reuniones, vamos a la Seremía y veamos qué hay que hacer. Y en ese momento ya empezaron varias de las personas nombradas en estas acciones judiciales a correr un rumor de que esto había sido un auto robo para ocultar eventualmente evidencias del caso Convenios y obstruir la justicia”, acusó.

Jackson: No tuve el mismo apoyo que el ministro Montes

En ese sentido, reconoció que lo sucedido le trajo costos, tanto al Gobierno del presidente Gabriel Boric, como también personales.

“Trajo costos al Gobierno, pero también personales. El primero, la durísima decisión de tener que presentarle la renuncia al presidente tras constatar que la oposición estaba utilizando –y muy particularmente la UDI– mi presencia en el Gabinete como un elemento para no sentarse a discutir las reformas que Chile necesita: la de pensiones y el pacto fiscal”, apuntó.

Lo sucedido en su caso ha sido distinto al escenario que ha enfrentado el actual ministro de Vivienda, Carlos Montes, que si bien ha sido duramente cuestionado, logró sortear incluso una Acusación Constitucional.

“El ministro Montes creo que ha tenido el respaldo de todo el Gobierno, de toda la coalición de Gobierno y de mucha más gente, incluso que no es del Gobierno, sobre todo por una trayectoria intachable de servicio público y de convicciones muy profundas. Y me alegra muchísimo que una acusación absolutamente mediática, sin fundamentos e infame se haya rechazado”, explicó.

En esa línea, justificó su decisión de dar un paso al costado y abandonar el Ministerio de Desarrollo Social, también ante la advertencia de un juicio político en el Congreso.

“Yo tomé la decisión, le informé al presidente y le dije que ya no había vuelta atrás. Y lo hice porque siento que no tenía necesariamente el mismo respaldo político transversal al interior de la coalición”, admitió Jackson.

“Entiendo los porqué y no es que esté tratando de victimizarme: yo no tejí necesariamente las mejores relaciones con algunos mundos y no tengo la trayectoria del ministro Montes. Por lo tanto, habían más razones por las que sectores de Gobierno –o no de Gobierno, cercanos– pudieran no tener la mejor opinión de mí y no salieran a defenderme con la misma fuerza con que la que han salido de defender al ministro Montes, lo que me parece de toda justicia”, dijo.

“Creo que por mis acciones, por mis dichos, por distintas cuestiones, hubo gente que sencillamente no me tenía la mejor simpatía ni política ni personal”, acotó.

“Lo que se buscó construir desde el principio a través de distintos ángulos –pero que llegaron con el caso Convenios y con el robo de computadores a constituirse como la tormenta perfecta para poder dirigir los dardos hacia mi persona–, tuvo que ver con la trayectoria que tenemos con el presidente juntos”, apuntó.

“Me imagino que esa cercanía me hacía vulnerable. Si alguien quería hacerle llegar el enojo al presidente o su molestia o sus ganas de hacerle un daño, yo era un canal o un vehículo para aquello. No el único, pero fui un vehículo para canalizar ese descontento”, añadió.

“Me es muy difícil imaginarme sin estar vinculado a la política”

Por otro lado, respecto a su presente, Giorgio Jackson señaló que seguirá ligado al mundo de la política, pero no en cargos de elección popular, colaborando con la fusión del Frente Amplio en un partido único.

“Voy a estar ligado al mundo académico, haciendo algo de investigación, algo de clases, y algunas consultorías. Eso en el ámbito profesional”.

“Voy a estar muy ocupado ayudando en lo que se pueda a la conformación del partido Frente Amplio, de la unificación que se está discutiendo y tiene que sancionarse, y de la estrategia con miras a los próximos hitos electorales, que es algo que siempre me ha gustado mucho y espero poder aportar con la experiencia que he ido acumulando en estos años”, explicó.

“Me es muy difícil imaginarme sin estar vinculado a la política. Desde que me sumé a una organización política en 2008 en la universidad, siempre me ha gustado mucho ser militante, estar a disposición de algo que es más grande que una persona, un proyecto colectivo. Y en ese sentido espero seguir aportando”, insistió.

“No estoy pensando presentarme a elecciones. No está en mi horizonte, al menos para los próximos procesos electorales”, sentenció, junto con descartar liderar un eventual partido único del Frente Amplio.

“No conocía de la existencia de la fundación Democracia Viva hasta que explota el caso”

Respecto al escenario que enfrenta Revolución Democrática por los vínculos con la cuestionada fundación Democracia Viva, Jackson destacó la colaboración que ha prestado a la justicia, descartando algún vínculo directo.

“No hay ningún antecedente hasta ahora que muestre que hay una coordinación orgánica en la directiva o en algún órgano partidario que haya contribuido a la estrategia que se desarrolló por parte de Democracia Viva o de cualquier otra fundación”, enfatizó.

“En mi caso, me asocian directamente, cosa que es falsa. Yo no conocía de la existencia de la fundación Democracia Viva hasta que explota el caso. Y nadie ha aportado ningún antecedente que puede vincularme directa o indirectamente a alguno de los casos”, reafirmó.

“¿A Jaime Guzmán, como fundador de la UDI, le debería caber alguna responsabilidad política por Marta Isasi? Yo puedo tener mucha responsabilidad sobre mis dichos, mis hechos, mi incapacidad de poder llevar buenas relaciones para el Gobierno en el Congreso como ministro Segpres. Esas son las cosas de las que me puedo hacer responsable. Pero no me puedo hacer responsable por algo que ni siquiera conocía”, señaló.

En relación a los formalizados Daniel Andrade y Carlos Contreras, quienes están en prisión preventiva, Jackson calificó de “muy duras” las imágenes de ambos esposados, discrepando con la autocalificación de “preso político” del fundador de Democracia Viva.

“A ambos los conocía. A Daniel de antes, porque fue presidente de la FECH”, indicó, descartando de paso haber hablado con ambos, o con la diputada Catalina Pérez.

“Solo tuve un intercambio de dos líneas cuando sale esto con la diputada Pérez, pero antes de entender cuál podía ser el rol que ella tenía. Después de eso, no”, respondió.

Por último, resaltó al figura del presidente Gabriel Boric. “La verdad es que no lo encuentro un presidente solo, sino muy líder. Su liderazgo es poco reconocido acá. Lo veo muy armado, entero, despierto, flexible, dialogante y creo que su liderazgo cada día que pase, más allá de los altos y bajos, va a tender a ser más valorado con la perspectiva del tiempo”, concluyó.