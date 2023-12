El director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, abordó este jueves los ingresos irregulares y las expulsiones, puesto que esta semana comenzó a regir la primera Política Nacional de Migraciones.

Según comentó ayer el ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, el objetivo es que Chile tenga una política migratoria segura, ordenada y regular que contempla 10 líneas de acción, 81 objetivos, 27 medidas implementadas de manera inmediata y 15 proyectos de ley.

En conversación con Radio Concierto, Thayer se refirió a la forma de contabilizar los ingresos y comentó que “hay dos formas de contabilizar ingresos irregulares: Denuncias y autodenuncias. Son tanto quienes se acercan a hacerlo como quienes son sorprendidos y detenidos por Carabineros y Fuerzas Armadas”.

“En lo que va de año se han reconducido casi 6.000 personas. La Política Nacional de Migración va a permitir las mejora de las condiciones de las personas que están en nuestro país y realizan trabajos que muchos chilenos no quieren realizar, como por ejemplo del sector agrícola”, manifestó.

Expulsiones

Al preguntarle por la problemática que se vivió con Venezuela hace un tiempo, donde el país vecino no permitió la llegada de un avión de la FACh con expulsados, Thayer comentó que “la semana pasada salió uno con 16 venezolanos. Todos los días salen en vuelos comerciales. Ahí está la respuesta”.

Incluso mencionó que “en torno al 60% o 70% de las expulsiones son de nacionalidad venezolana”.

Política Nacional de Migraciones

En este sentido, el director del Servicio Nacional de Migraciones indicó que ellos, “en virtud de dos cambios normativos importantes, aumentamos en más de 10 veces las expulsiones respecto del año anterior. Uno fue para establecer un proceso de notificaciones que puedan ser por correo o correo electrónico, y el aumento del plazo para materializar las expulsiones. La Ley de Presupuestos aprobó también mayores recursos para materializar las expulsiones”.

“Nuestro país está viviendo un proceso migratorio que es relevante y de los ingresos el 90% están en situación regular. El 10% restante están en situación irregular y el Estado tiene que hacerse cargo. No nos sirve nada una Política Nacional de Migraciones que se centre solo en las expulsiones si dejamos de lado las comunidades que reciben a población migrante”, manifestó Thayer.

“No ha habido romantización ni buenismos”

Respecto a las críticas al Gobierno, donde es acusado de haber sido buenista con la migración irregular antes de asumir, el director del Servicio de Migraciones dijo que “las caricaturas y los reduccionismos en esta materia no contribuyen a abordar el tema desde el Estado. No ha habido romantización ni buenismos. Esto tiene que avanzar sobre la base de acuerdos”.

“Nuestra Política Nacional de Migración reconoce desde la base el trabajo tanto de la expresidenta Bachelet como de la administración anterior”, sentenció.

Fuerzas Armadas y crisis migratoria

Al consultarle por un informe de Ex-Ante donde se denuncia que el despliegue de Fuerzas Armadas en la frontera no logró frenar la crisis migratoria, Thayer recalcó que “no he visto ese informe. Me parece sesgada la observación, puesto que esconde información importante. Las denuncias por ingreso irregular van a la baja por segundo año consecutivo. Hemos hecho un llamado al empadronamiento (…)”.

“Es importante señalar que los ingresos irregulares detectados en las fronteras disminuyeron un 25% respecto al año anterior. Tenemos más capacidad de detección con las Fuerzas Armadas en la frontera. Hemos avanzado”, aclaró.

Es por esto que Thayer destacó que “todavía tenemos un desafío importante para controlar la frontera, y la Política Nacional de Migraciones tiene como principal eje mejorar la capacidad de gestión de la frontera y mejorar la capacidad de sancionar”.