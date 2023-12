Tras la salida de Tatiana Klima del Gobierno, uno de los temas que llamó la atención de los diputados Republicanos fue la información respecto de que la ahora ex jefa de prensa de la Presidencia había sido denunciada por maltrato laboral.

En esa línea, el jefe de la Bancada Republicana, Agustín Romero, remitió un oficio de fiscalización dirigido al Presidente de la República Gabriel Boric y a la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo.

La idea del legislador es que las autoridades gubernamentales informen respecto de “si existen denuncias, de cualquier tipo, efectuadas hacia la ex jefa de prensa del Presidente de la República, Tatiana Klima”.

Asimismo, el documento solicita que “en caso de ser efectiva la existencia de denuncias, que se informe en qué consisten dichas denuncias, cuáles han sido las medidas adoptadas por el Ejecutivo para hacerse cargo de ellas y que se aclare si la salida de Tatiana Klima tiene relación con dichas denuncias”.

“De ser cierta la existencia de estas denuncias en contra de la removida jefa de prensa, sería una situación inaceptable. Inaceptable porque se supone que éste era el Gobierno que dejaría atrás las malas prácticas, como por ejemplo el maltrato laboral”, sostuvo el diputado Romero.

En este sentido, el parlamentario recordó que no es la primera vez que integrantes del Gobierno se ven envueltos en este tipo de situaciones, como por ejemplo en abril de este año, cuando se conoció el caso de una demanda de tutela laboral en contra de la Presidencia, ante un supuesto acoso sexual y laboral sufrido por dos funcionarias desvinculadas, pero el denunciado habría seguido en su puesto.

A lo anterior se suma la denuncia -también por maltrato laboral-, en contra de la ex jefa de campaña del Presidente Gabriel Boric y jefa de gabinete del Ministerio de la Mujer, Javiera Cabello Robertson (Convergencia Social), por parte de una funcionaria que fue reubicada.

“Es por esto que enviamos este oficio de fiscalización con el fin de conocer desde la propia Moneda lo que ha ocurrido con estas supuestas denuncias en contra de la ahora ex jefa de prensa del Presidente Boric. Porque no queremos que este Gobierno perpetúe malas prácticas que aseguró que erradicaría, no queremos que se nos siga mintiendo”, finalizó el legislador.