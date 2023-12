En particular, respecto de dialogar con la CAM, la ministra aseguró que eso es "política ficción", ya que hasta el momento "no tenemos ninguna señal de disposición de diálogo".

El Gobierno se refirió a la idea de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, respecto de incluir a grupos extremistas de la Macrozona Sur como la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) en mesas de diálogo, asegurando que es “política ficción”.

La directora del INDH, Consuelo Contreras, aseguró que en dichas instancias de conversación deben participar grupos violentistas o “más al extremo”, como ella los llamó.

En ese punto, aseguró en que “es importante” que en la mencionada instancia de acuerdos “se sienten los grupos que están más al extremo”. Sin embargo, agregó, “ellos deben de poner las armas para sentarse a la mesa y resolver de una vez por todas un problema que se arrastra por más de treinta años”.

Al respecto, la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, comentó que, como administración, “siempre estamos escuchando las distintas propuestas para poder dar solución a problemas” que no solo son coyunturales, “sino que históricos”.

La secretaria de Estado aprovechó la oportunidad para recordar que ya existe una mesa de diálogo, llamada Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que funciona desde junio pasado y que ha sesionado 17 veces. Mesa que, hasta ahora, no ha logrado poner un alto definitivo a los hechos de violencia en la zona de conflicto.

En dicha instancia participan representantes de todos los sectores políticos, así como “actores territoriales claves de víctimas de violencia, como también de comunidades mapuches que reivindican sus territorios“.

Camila Vallejo agregó “nosotros vamos a estar disponibles siempre a dialogar con quienes quieran dialogar, y que no podemos dialogar con quienes no están dispuestos a dialogar”.

“Si es que hay actores que tienen realmente disposición a dialogar y eso significa no dialogar con la pistola sobre la mesa, porque así no se dialoga, es que vamos a conversar porque lo central es entregar soluciones, quizá compartidas, para que logren ser estables en el tiempo y no se esfumen en un mes porque no lograron ese consenso transversal”, aseguró Camila Vallejo.