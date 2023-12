Diputados partidos de oposición expresaron su molestia tras la designación de Francisco Vidal como presidente del directorio de TVN, asegurando que es un “premio por haber sido el vocero” de la opción En Contra

Luego de conocer el anuncio que fue entregado este miércoles por el Presidente Gabriel Boric, el diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, integrante de la comisión de Cultura, afirmó que Francisco Vidal “está recibiendo un premio por haber sido el mejor vocero de la opción En Contra en el plebiscito. Defendió muy bien los argumentos que el gobierno no podía plantear por su rol prescindente en la elección”.

Agregó que “lo único que podemos pedir es que entienda que TVN no puede ser el megáfono del gobierno y que debe ser imparcial y transversal en la formulación de contenidos”.

Mientras que la diputada también de RN, Sofía Cid, coincidió en que “el nombramiento (…) en TVN es un premio que le da el gobierno por haber sido el vocero del En Contra, demostrando abiertamente dónde están las prioridades de quienes están en La Moneda”.

Sofia Cid agregó que esta acción “viene a ratificar que el gobierno lleva dos años abocados sólo al proceso constituyente y se olvidó de la ciudadanía, (a la) que cada día les cuesta más llegar a fin de mes. Esperamos que se cierre este ciclo y empiecen a trabajar en serio”.

Otro parlamentario de oposición que criticó el nombramiento de Francisco Vidal, quien ya entre 2006 y 2007 había sido presidente del directorio de TVN, fue el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero.

“Presidente, ¿no era que en su gobierno no iba a haber espacio para los pitutos. Nuevamente vemos que usted se da otra voltereta y le miente a los chilenos”, dijo Romero.

El diputado de derecha conservadora agregó que “Francisco Vidal no puede ser experto en todo, no puede ser que usted premie a personas dándole cargos sin tener los méritos para ello. No puede ser, Presidente, que usted siga mintiendo a Chile”.

PPD responde a críticas por nombramiento de Francisco Vidal en TVN

El presidente del Partido por la Democracia (PPD), casa política de Francisco Vidal, el senador Jaime Quintana, aseguró que “esto no lo pidió el PPD” y que antes de conocerse el nombramiento de Vidal en el directorio de TVN, le habían pedido “liderar la campaña municipal del próximo año”.

“Que Vidal se vaya a presidir un un directorio para el cual sin duda tiene muchas competencias en los hechos, también significa que perdemos un buen vocero”.

Mientras que Carolina Marzán, diputada del PPD, dijo que Vidal tiene la “cualidad tremendamente positiva”, de ser “muy dialogante”. “Es una persona que con su liderazgo es capaz de aglutinar distintas miradas, distintas posiciones y transformarlas en una sola”, dijo Carolina Marzán.