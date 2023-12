La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, le bajó el perfil al comentario de Camilo Escalona en la red social X, donde deja en una incómoda posición al ministro Carlos Montes.

Recordemos que el titular del Minvu está seriamente cuestionado en el marco del Caso Convenios, en medio de las advertencias de la oposición de presentar una Acusación Constitucional en su contra, si el presidente Gabriel Boric no le pide la renuncia.

En medio de este escenario, el secretario general del PS, Camilo Escalona, entregó su apoyo al Gobierno, para “hacer los cambios necesarios” en el gabinete.

No obstante, la mañana de este viernes la timonel socialista, Paulina Vodanovic, salió al paso de los comentarios, asegurando que se trató de una opinión personal y no de la colectividad.

“El tuiter de Camilo tiene un problema de redacción, porque lo redacta en plural”, aseguró Vodanovic en entrevista con T13 Radio.

“Yo creo que pudo haber puesto que respaldaba él, para no haber abierto la puerta para conjeturas. La verdad es que como Partido no hemos hecho ninguna declaración en esos términos”, apuntó la dirigenta.

De hecho, adelantó que esta mañana sostendrán una reunión junto a la mesa directiva, donde abordarán el comentario de Escalona en la red social, debido a que levantó “conjeturas”, pese a que es sólo un comentario personal.

En esa línea, Vodanovic insistió en que “el ministro Montes cuenta con el apoyo nuestro y sobre todo con el apoyo del Presidente”.

Asimismo, resaltó el trabajo que ha estado realizando el secretario de Estado, apuntando a una “orientación política”.

“El Área de Asentamientos Precarios tiene 0,65% del presupuesto del Ministerio”, sostuvo, agregando que “la matriz de riesgo del Ministerio era bastante marginal, no estoy diciendo que no sean relevantes las platas que se perdieron sino que en el foco de trabajo del ministro es la orientación política”, apuntó.

Incluso, respaldó los dichos del ministro Montes, quien se defendió de los cuestionamientos tras la declaración de la exsubsecretaria Tatiana Rojas, respecto a la entrega de un informe donde se alertaba de lo que sucedía en Antofagasta, antes que el escándalo estallara en la prensa.

“Hizo una conferencia de prensa donde entregó el aludido documento y lo puso a disposición de la prensa. Esto es un documento, más bien una minuta, que ya ha circulado profusamente, donde la subsecretaria el día 8 de junio da cuenta de los convenios de la Región de Antofagasta, pero en ningún caso alude a una irregularidad”, señaló.

“Incluso el abogado de la subsecretaria, Jaime Winter, explicó que el documento no consigna ninguna irregularidad”, acotó Vodanovic.

“Por lo tanto, cuando uno empieza a conjeturar a partir de filtraciones de una carpeta investigativa que no está completa, porque al menos yo no he tenido acceso, es difícil poder formarse una opinión, o que el público se forme una opinión, solo a partir de parcialidades”, concluyó.