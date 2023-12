Un informe reveló conversaciones entre el representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade, y el exsecretario ejecutivo de RD, Edson Dettoni, en la que se vincula a la diputada Catalina Pérez.

Se trata de un documento de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI en el que también se conversa de lo sucedido con la cuestionada fundación, a 9 días que se conociera el Caso Democracia Viva.

Según consignó Ex-Ante, en la conversación se lee como Andrade escribe “gracias Edson. Ha sido un calvario la wea (sic). Yo lo he pasado súper mal pensando en este flanco. Me he sentido súper ingenuo y estúpido a la vez”.

Agregando que “está de más decir que tiene que haber silencio total, no vaya a ser que la wea (sic) se filtre por nuestro lado. Y si quieres hablar o dar consejo de esta wea (sic) estaría súuuper (sic) agradecido”.

Ante eso, Dettoni responde “soñé anoche con esto. Por nuestro lado no se va a filtrar nada, pero de que va a salir, va a salir”.

“Y hay 4 aspectos que tenemos que trabajar en explicación (con Camila estamos preparando una fecha para armar (un) relato en base a ello)”, agrega.

En ese momento el exsecretario ejecutivo de Revolución Democrática plantea las siguientes preguntas: “1. ¿Por qué servicios se pagan 400m? Como equivalente, 3 farmacias municipales te cuestan eso”.

Además de “2. ¿Por qué no se licitó? En términos de compras públicas, creo que es (en) lo que urge tener claridad” y ” 3. ¿Por qué no se han efectuado denuncias si ya se estaba en conocimiento? Sumarios administrativos, denuncias al TS (Tribunal Supremo)”.

“¿Y qué se responderá ante una eventual querella por cohecho o tráfico de influencias? ¿Estarán respaldadas todas las comunicaciones en correos y celulares que puedan ser incautados?”, agrega.

Y finalmente, Dettoni escribe “4. ¿Por qué el seremi no observó el principio de abstención por amistad manifiesta (art. 12 num. 3, ley 19.880)? Esto es relevante para desarmar el encuadre”.

Daniel Andrade: “No le tomamos el peso con la Cata. En algún momento lo conversamos…”

Ante los interrogantes anteriores, Andrade asegura que puede contentar algunas de las preguntas, pero “otras yo no las sé”.

En primer lugar, “es un convenio por 16 meses, entonces igual hay sueldos por cada mes y hay construcción de infraestructura liviana. Postes de luz, elementos sanitarios, la Puli tiene los detalles de todo y el Serviu igual. Somos la fundación más avanzada de todas las fundaciones. Y toda esta parte está súper respaldada”.

Sobre la segunda pregunta, “al ser entidades sin fines de lucro, en el fondo se les da funciones del Estado, porque necesitan que las hagan más rápido que el Estado. Que no tengan la carga burocrática, pero tenemos que rendir todo. Antes era más discrecional aún. Carlos (Contreras) le hizo un protocolo. Pero aún hay otros seremis que funcionan igual, así funciona por ley”.

Y finalmente, Andrade se menciona a su expareja, la diputada Catalina Pérez. “La 1 es la única en que tengo certeza. Y la 3 no te caché (sic) bien”.

“En el punto 3 no le tomamos (el) peso con la Cata. En algún momento lo conversamos en la cama antes de dormir, por decirlo así. Ese fue nuestro graaan (sic) error. Me siento fatal por la wea (sic). ¿Te resuelvo las dudas?”, concluye.