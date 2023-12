Desde el Congreso, la diputada Catalina Pérez se refirió a la detención de su expareja y también representante legal de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, y a la investigación del Ministerio Público.

Recordemos que según consignó Mega, una de las líneas investigativas de la Fiscalía está relacionada a posibles vínculos entre dineros recibidos por la parlamentaria y la cuestionada fundación.

Sobre la detención de Andrade, y también del exseremi Minvu Carlos Contreras, la diputada Pérez comentó que “es parte e un proceso judicial que avanza y que espero que arroje sus conclusiones lo antes posible”.

A la vez, descartó haber sido citada a declarar y “he manifestado en muchas oportunidades que estoy disponible, por supuesto, a colaborar con la investigación”, complementó.

Diputada Pérez tras detención de Andrade y Contreras: “No he recibido absolutamente ningún traspaso por parte Democracia Viva”

Consultada por los traspasos de $15 millones, la suspendida militante de RD respondió “no tengo nada que ocultar, no tengo nada que temer”.

“Espero que la investigación arroje sus resultados o conclusiones lo antes posible y no me he beneficiado de ninguna manera”, agregó.

A continuación dijo “descarto totalmente que esos fondos, si es que existen, vengan de parte de Democracia Viva”.

“Abrí mis cuentas bancarias (…) sigo estando disponible y soy la primera interesada en que esto se aclare. No he recibido absolutamente ningún traspaso por parte Democracia Viva”, sostuvo.

Finalmente, sobre la detención de Andrade, concluyó que la acción es propia de “un proceso judicial que tiene que avanzar y que espero que arroje sus conclusiones lo antes posible”.