La diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, desmintió haber recibido un millonario traspaso de dinero desde Democracia Viva, y que el dinero transado a sus cuentas corresponde a ahorros.

“Desde ayer ha circulado la información que yo habría recibido dinero proveniente de Democracia Viva. Esa información es totalmente falsa. No he recibido ningún depósito por más de 15 millones de parte de Daniel Andrade o de la fundación Democracia Viva, directa o indirectamente”, aseguró a través de un comunicado en video la diputada de RD.

Cabe recordar que Catalina Pérez era pareja de Daniel Andrade, exrepresentante de Democracia Viva y que actualmente se mantiene detenido imputado por fraude al Fisco.

La aclaración de la diputada de RD se da luego de que el equipo de Investigación de Bío Bío Chile diera a conocer una serie de movimientos bancarios por más de 15 millones de pesos en favor de la parlamentaria.

Al respecto, Catalina Pérez aseguró que el millonario traspaso “corresponde a mis ahorros”.

“El 5 de noviembre de 2021, mucho antes de que se firmara cualquiera de los convenios cuestionados, hice un depósito a plazo en el Banco Estado“, relató la diputada. Agregó que “en enero de 2023, 14 meses después, retiré ese depósito, con intereses, a través de un vale vista para depositarlo en mi cuenta del Banco de Chile. Son mis ahorros”.

“Lo digo fuerte y claro: no he robado nada ni he recibido beneficio alguno de esos convenios” dijo Catalina Pérez para agregar que lamenta “que parte de la prensa haya publicado información falsa en un tema tan delicado. Basta de enlodar a las personas. Se requiere hablar con la verdad”.

Además, la parlamentaria por Antofagasta aseguró que hasta ahora no he sido llamada a declarar en esta causa y he dicho públicamente una y otra vez que no he recibido ni un peso de estos convenios, no he participado de ninguna forma en la gestión de los convenios y que mis cuentas corrientes y mis comunicaciones están disponibles para ser revisadas”.

“No tengo nada que ocultar”, cerró la diputada.

Revisa el comunicado y los documentos compartidos por Catalina Pérez justificando su versión: