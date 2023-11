El Presidente Gabriel Boric se refirió por primera vez frente a los micrófonos respecto del nuevo panorama político que enfrenta Argentina con la elección de Javier Milei como presidente.

La reflexión inicial del Mandatario se dio en torno al nombramiento del embajador o embajadora en la nación vecina, cargo que se encuentra vacante desde hace casi dos meses. El 24 de septiembre pasado, Bárbara Figueroa renunció al puesto diplomático para asumir como secretaria general del Partido Comunista.

Las dudas respecto de quién asumirá dicho puesto se multiplicaron luego de la elección de Milei y su militancia política radicalmente opuesta a la de la actual administración chilena.

“Mi deber como presidente de la República es que independiente de las diferencias políticas que sin lugar a duda existen entre el presidente electo y el Gobierno en ejercicio en Chile, nuestros pueblos y nuestros países tengan relaciones de Estado con altura de miras”, comentó de entrada Gabriel Boric.

Seguido, y en respuesta a presiones políticas respecto de las características del futuro embajador chileno en Argentina, Boric endureció el tono y aseguró que esa es una decisión propia del cargo que ocupa.

“Nosotros vamos a designar a un embajador con las mejores competencias para eso, pero el embajador lo designo yo, no al otro lado, y eso lo vamos a hacer en función de los intereses conjuntos de Chile y Argentina”, sentenció el Presidente chileno.

Por otro lado, Boric develó que espera conversar hoy por teléfono con Javier Milei y que sabe que las comunicaciones a veces son difíciles. “Cuando fui electo tuve una semana de llamados, estamos tratando de hacer la comunicación, estas son cuestiones de Estado y hay que hacerlo a nivel institucional”.

Por último, dejó en suspenso su decisión respecto de si va a asistir al cambio de mando el 10 de diciembre en Argentina.

“Estamos conversándolo, estas son cuestiones de Estado. Acá no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer o no. Tengo que representar al Estado de Chile en su continuidad histórica, y Argentina es un país prioritario en nuestras relaciones y voy a cumplir ese deber en todas las dimensiones diplomáticas que existen”, concluyó.