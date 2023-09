La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) recibió un duro golpe en su lucha legal por mantener sus vínculos con las casas de apuestas online.

Esto, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago declarara inadmisible el recurso de protección que buscaba dejar sin efecto el oficio de la Subsecretaría de Justicia. En dicho escrito, se le instruye al ente rector terminar su contrato con la empresa Betsson, .

En el fallo, la Corte asegura que “el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho”, pero que este “ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías taxativamente numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República”.

La Corte de Santiago agrega que “de la presentación efectuada en estos autos, se desprende que su contenido excede las materias que pueden ser objeto del mismo atendida su naturaleza cautelar, puesto que la solicitud que se realiza abarca aspectos que demuestran que el objeto de la recurrente es impugnar la aplicación de una norma legal”.

Esto último en relación a “lo resuelto recientemente por la Excma. Corte Suprema con fecha 12 de septiembre de 2023 en causa rol 152138- 2022 y el claro tenor de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 557 del Código Civil, siendo las alegaciones vertidas por la actora contrarias a derecho”.

“Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, se declara inadmisible el interpuesto en lo principal del folio 1”, cierra el fallo.

ANFP recurrirá a Corte Suprema por recurso que declara inadmisible recurso por casas de apuestas online

Una vez conocido el fallo de la Corte de Apelaciones, la ANFP aseguró que “apelará ante la Excelentísima Corte Suprema, como es usual ante una resolución de este tipo”.

Agregó que el recurso de protección, “la ANFP reclama exclusivamente que el oficio vulneró su derecho constitucional a ser juzgada por los tribunales que señala la ley, ya que el Subsecretario en lugar de presentar su respectiva demanda ante un juez, instruyó administrativamente que se ponga fin a contratos vigentes. Para esto, ni el Ministerio de Justicia ni la Subsecretaría tienen atribuciones legales, como no las tiene ningún órgano administrativo ni Superintendencia en Chile”.

En un tercer punto aseguran que en el mencionado recurso de protección no se discute “la legalidad o ilegalidad de los contratos de apuestas en línea, asunto fundamental que a juicio de esta ANFP no se refleja adecuadamente en la reciente resolución de la Corte. La ANFP no ha sido emplazada ni ha sido parte de ningún juicio ni recurso en que esta discusión se haya producido”.

Por último en el comunicado, la ANFP asegura que de si misma que “es una institución respetuosa de la ley y del Estado de Derecho. Ese es un principio que ordena su funcionamiento, con el cual se ha venido perfeccionando en los últimos años para regirse por los más altos estándares de cumplimiento y transparencia”.