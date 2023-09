La principal carta presidencial de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Evelyn Matthei, emitió una serie de declaraciones durante las últimas horas, en las que se refirió, principalmente, al proyecto de nueva Constitución y su eventual apoyo al apruebo o rechazo del texto.

Las primeras palabras de la alcaldesa de Providencia se dieron a diario El Mercurio, donde condicionó su apoyo a la nueva Constitución, considerando las enmiendas que se han aprobado durante las últimas semanas. Se trata de propuestas hechas, principalmente, por consejeros del Partido Republicano.

“Más parece un programa de gobierno de una mayoría circunstancial que una Constitución. Si las cosas siguen así, naturalmente no voy a poner mi capital político para la aprobación de esta nueva Constitución que se discute, que en realidad no es una Constitución”, aseguró la jefa comunal.

Evelyn Matthei agregó al respecto que “en vez de ocuparse de los problemas cotidianos de los chilenos y de los problemas que le angustian a la gente, en este Consejo lo que se ha ido instalando es que esta es la Convención del rodeo y del no aborto”.

En tanto que este domingo, en CNN Chile, la excandidata presidencial de Chile Vamos insistió en que “lo que deberíamos estar tratando de hacer es lograr una Constitución que pueda cerrar este ciclo. Para la inmensa mayoría de los ciudadanos la Constitución no es un tema, los temas son otros, como delincuencia, llegar a fin de mes, listas de espera en salud, etc”.

La alcaldesa Evelyn Matthei fue tajante al asegurar que el trabajo del Consejo Constitucional “va derechito al fracaso y la única forma de cerrar este tema es tener un texto final lo más parecido posible al texto de los expertos”.

“Ojalá se pueda aprobar, yo no estoy diciendo que yo esté en contra de aprobar una nueva Constitución. Lo que yo estoy diciendo es que esta, que están escribiendo ahora los consejeros, no se va a aprobar, no tiene ninguna probabilidad de aprobarse, la única forma en que se pueda aprobar una nueva Constitución es una que ofrezca estabilidad, es decir, que haya un consenso, y ese consenso lo genera el texto de los expertos, pero no lo genera lo que se está votando hoy día en el Consejo”, aseguró Evelyn Matthei.

Asimismo, Matthei indicó que le “encantaría votar a favor” en el plebiscito de salida y que si el texto final, fuera muy parecido al que elaboró la Comisión Experta, incluso “saldría a hacer campaña a favor (del texto constitucional)”.

Y en particular, respecto a la enmienda propuesta por consejeros del Partido Republicano y aprobada en el Consejo, sobre la protección de la vida “de quien está por nacer” y que podría poner en peligro, la ley del aborto en tres causales, la alcaldesa de Providencia señaló que “a mí juicio” no tienen ningún sentido tocar ese punto.

“Esto es algo que está súper zanjado en la ciudadanía. Ese solo punto significa que la inmensa mayoría de la gente pueda estar en contra”, insistió Evelyn Matthei

Agregó que está en contra del aborto libre y que “siempre lo he estado”, pero defendió las tres causales al argumentar que la mayoría de las personas que han hecho uso de la ley son niñas de 13 años que han sido violadas.