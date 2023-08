De visita en Concepción para una reuniones internas de la UDI y también con la comunidad, con miras a los próximos comicios municipales y de gobernadores regionales, Evelyn Matthei repasó lo que es la situación del país.

Ad portas de los 50 años del golpe que derrocó al expresidente Salvador Allende, la hija del exmiembro de la Junta Militar, Fernando Matthei, advirtió el peligro que atraviesa la democracia chilena, culpando de ello, pero sin nombrarlos, a los miembros del Frente Amplio y a la administración de Gabriel Boric.

“No hay nada más tóxico, sobre todo lo que ocurrió en el gobierno anterior, en que había un grupito de gente muy joven que los trató a todos de corruptos, a todos de vende Patria, a todos de amarillos, decían que los acuerdos eran una cocina, que era algo horroroso, ahora están buscando acuerdos”, precisó la jefa comunal en conversación con Radio Bío Bío.

Recalcando que “esta actitud de soberbia, de descalificar a todos los demás, de creer que el otro porque piensa distinto que tú es tu enemigo, cuando en realidad es tu contrincante (…) pero la verdad es que nosotros estamos, en este momento, con una democracia muy… yo no diría débil, pero sí que está en peligro. Cuidemos la democracia hoy día (…).

En cuanto al estado de la economía, la alcaldesa de Providencia tiene un análisis negativo, expresando que fue la reforma tributaria del segundo mandato de Michelle Bachelet lo que estancó al país, que dejó como consecuencia la nula inversión que hasta hoy -dijo- se mantiene.

A eso se debe su aparente rechazo al pacto fiscal del ministro Mario Marcel, apostando por el crecimiento para recaudar los fondos que el gobierno requiere para cumplir con su programa.

Además, cuestionó que el Ejecutivo quiera recaudar más recursos, en momentos que a través del caso Fundaciones quedó en evidencia cómo se gasta hoy la plata de todos los chilenos. Sobre el combate de la delincuencia y el crimen organizado, insistió en el reforzamiento del Estado en materia de inteligencia y también de la persecución penal.

Candidatura presidencial

Según la última encuesta Cadem, la alcaldesa de Providencia es la figura política mejor evaluada. Además, lidera las preferencias presidenciales por sobre el excandidato, José Antonio Kast.

En tanto, Matthei dijo que el próximo año irá a la reelección en su comuna.

Al preguntarle si le gustaría ser Presidenta de la República, la jefa comunal dijo que “esa no es la palabra correcta. Mucha gente sueña con ser Presidente, como mucha gente sueña con ser princesa… y de que todos fueron muy felices”.

“Yo tengo súper claro que ser Presidente o Presidenta de Chile es un cargo súper duro, de enormes responsabilidades… No se trata de si me gustaría o no, se trata de ¿podría hacer algo bueno por Chile? (…)”, precisó Matthei.

Así también señaló que: “Tengo claro que a mí me puede tocar ser la candidata. Yo no sueño con ser Presidenta de la República (…) yo lo veo como una enorme responsabilidad hacia nuestro país (…) me estoy preparando para ello y si voy a ser candidata o no, nadie sabe todavía. Lo que yo no puedo dejar de hacer es prepararme por si me toca”.

