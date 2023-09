Con bastante emoción, la hija del expresidente Salvador Allende, la senadora Isabel Allende Bussi, emitió un discurso en el acto conmemorativo por los 50 años del golpe de Estado.

En primer lugar, la legisladora partió agradeciendo a las autoridades presentes, a los líderes y figuras mundiales que fueron invitados, como también a las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados.

“A 50 años del golpe, he tratado de hacer un relato… créanme no ha sido fácil, más bien ha sido triste y doloroso. Me tocó ser la última persona… del entorno de mi padre y entrar al Palacio ese día, junto a otras personas (…)”, dijo entre lágrimas Isabel Allende.

Así también indicó que “la memoria es un primer paso para llegar a la verdad, pero necesitamos mucho más para alcanzar la justicia, la reparación, y asegurar la no repetición de los hechos de ese día”.

Conmemoración 50 años

La senadora recordó que “ese martes 11, con un amanecer frío y gris, ante las noticias del alzamiento militar, mi marido se encargó de mis dos hijos para que yo pudiera llegar en mi Fiat 600 hasta acá, sorteando muchas dificultades”.

“Eran cerca de las nueve de la mañana, cuando logré entrar a Morandé #80, que era la puerta que mi padre solía usar. Mi hermana Beatriz trabajaba en la Secretaría Privada con mi padre… y aunque tenía un embarazo de siete meses, nunca dudó estar en La Moneda, al lado de mi padre, en la resistencia y defensa de la democracia”, relató la senadora.

Así también rindió un “homenaje muy sincero” a todos los asesores y quienes fueron parte de la resistencia del golpe. Como también envió un abrazo a los familiares de las víctimas de la dictadura.

“Nunca más un golpe de Estado debiera ser el consenso de todas las fuerzas políticas democráticas”

“No olvido su último abrazo, su calidez, su amor infinito, su humor. No deja de sorprendernos la fuerza de su mensaje en las últimas alocuciones, su inclaudicable esperanza, tienen fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con la represión, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos“, manifestó la congresista en medio de los aplausos de los presentes.

Dentro de su alocución, la senadora destacó los logros de su padre durante su periodo como presidente. “Allende recorrió Chile y Chile recuerda a Allende. No hay un lugar en el país donde su estela no nos ilumine (…) incontables plazas, calles, parques, escuelas, hospitales y tantos espacios colectivos llevan su nombre”, detalló.

Isabel también quiso destacar el rol que cumplió su madre, Hortensia “Tencha” Bussi, y las convicciones que la motivaron para recuperar la democracia.

“El golpe de Estado fue un crimen y no hay contexto, ideología política, contingencia o razones que legitimen el despojo de la voluntad popular y la dignidad humana del horror… pero nunca más un golpe de Estado debiera ser el consenso de todas las fuerzas políticas democráticas”, sentenció Isabel Allende.